İstanbul'da toplu ulaşıma zam mı geliyor? İBB'nin teklifi yüzde 55! 13 Ocak'ta başlıyor...

Yeni yılın gelmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma zam teklifini sundu. Gözler 6 Ocak'ta yapılacak UKOME toplantısına çevrilirken; zamlı tarife 13 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

İstanbul'da toplu ulaşıma zam mı geliyor? Toplu ulaşıma ne kadar zam gelecek? Yeni yılın başlamasıyla İstanbullular bu sorulara yanıt ararken; toplu ulaşıma yapılması planlanan zam teklifi ortaya çıktı.

İSTABUL'DA TAM BASIM 31 TL Mİ OLACAK?

İBB tarafından sunulan zam teklifin kabul edilmesi durumunda 20 lira olan tam basım ücreti 31 TL'ye yükselmiş olacak.

GÖZLER 6 OCAK'TA YAPILACAK UKOME TOPLANTISINDA

6 Ocak'ta yapılacak UKOME toplantısında, yeni yılda İstanbul'da geçerli olacak toplu taşıma tarifesi belirlenecek. Tarife ile otobüs, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve taksi ücretleri değişecek.

İBB'NİN TOPLU ULAŞIMA ZAM TEKLİFİ YÜZDE 55

Ekol TV'de yer alan habere göre; İBB tarafından alt komisyonlara teklif sunuldu. İBB zam için yüzde 55'lik zam teklifi verirken, UKOME komisyonda netlik kazanacak zam oranıyla birlikte yeni ücret tarifesi 13 Ocak itibarıyla devreye alınacak.