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İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi! Deniz taksi ücretlerine ise büyük zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yönelik yüzde 21,29’luk zam teklifi reddedildi. Deniz taksi ücretlerine ise yüzde 19,04 ila yüzde 275 zam yapıldı.

İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi! Deniz taksi ücretlerine ise büyük zam geldi

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında Eyüpsultan'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yönelik yüzde 21,29’luk zam teklifi reddedildi.

DENİZ TAKSİYE YÜZDE 275 ZAM!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, deniz taksi ücretlerine yüzde 19,04 ila yüzde 275 zam yapıldı.
Bu kapsamda, 420 lira olan açılış ve ilk mil ücreti yüzde 19,04 zamla 500 liraya yükseldi.

Tarifede aşamalı ücretlendirilen mil taşıma ücretinin tek fiyat olarak yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, 1-4 mil arası taşıma ücreti olan 310 lira, 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira ve 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 lira iptal edilerek, tek fiyat olarak 750 liraya çıkarıldı.

Böylece 8-16 mil arası taşıma ücretine yüzde 275 zam yapılmış oldu.

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İBB'NİN ZAM TALEBİ

Toplantıda, İBB tarafından toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 21,29 oranında zam yapılması istendi.

Bu kapsamda elektronik tam biletin 27 liradan 32,75 lira olması talep edildi. Marmaray tam parkur ücretinin ise 59,76 liradan 72,49 liraya yükseltilmesi öngörüldü.

Taksilerde taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 50,94 lira, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 33,96 lira, zaman tarifesi ücretinin saatlik 350 liradan 424,51 lira, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 163,74 lira olması istendi.

Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin 34,20 liradan 41,48 lira, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin 38,11 liradan 46,22 lira, Bostancı-Adalar seferinin 100,45 liradan 121,84 lira olması talep edildi.

Minibüslerde indi bindi olarak tarif edilen en kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 25 liradan 30,32 liraya, 4-7 kilometre arası 26 liradan 31,54 liraya, 7-11 kilometre arası 27 liradan 32,75 liraya, 11-15 kilometre arası 28 liradan 33,96 liraya, 15-20 kilometre arası 30 liradan 36,39 liraya, öğrenci ücretinin ise 16 liradan 19,41 liraya çıkması istendi.

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücretinin 2 bin 605 liradan 3 bin 159 liraya, personel servis ücretlerinin ise 1355 liradan 1644 liraya çıkarılması talep edildi.

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EYÜP AKSU'DEN YÜZDE 30 ORANINDA ZAM TALEBİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, masraflardan bahsederek ve İBB'nin yüzde 21,29 zammının az olduğunu ifade ett: "Yüzde 30 oranında zam talep ediyoruz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zammın belirlendiği formülasyonun bilimsel çalışmanın neticesinde ortaya çıktığını söyledi. UKOME toplantısında ocak ayında formülasyonda zam oranının yüzde 15,3 çıkmasına rağmen içinde bulunulan ekonomik durumlar nedeniyle bir seferlik yüzde 35 zam yapıldığını anlatan Yücel, zam olayının kötü bir alışkanlığa dönüştüğünü kaydetti.

Yücel, "Bizim tavrımız net, toplu ulaşıma zam yapılmasının gündem olmasını görmüyoruz. Bakanlık olarak şu anda bir zam yapılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 21,29 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

İstanbul'da toplu ulaşıma en son 15 Ocak'ta yüzde 35 zam yapılmıştı
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Zam taksi UKOME deniz Toplu taşıma ibb
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