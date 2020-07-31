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İstanbul'da ücretsiz vapur izdihamı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.07.2020 21:54 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nın ilk gününde ücretsiz hizmet veren şehir hatları vapurunda yoğunluk yaşandı. Kimi vatandaşlar maske takmazken sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da ücretsiz vapur izdihamı!

Kurban Bayramı’nın ilk gününde ücretsiz hizmet veren şehir hatları vapurunda yoğunluk yaşandı. Eminönü-Üsküdar vapurunda vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Kurban Bayramı öncesi yeni tip koronavirüse karşı bayramda sosyal mesafe ve maske kullanımına yönelik uyarılar yinelenirken, vapurda sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar kameraya yansıdı.

Görüntülerde vapurda bulunan vatandaşlardan bazılarının maskesinin olduğu, bazılarının ise maske takmadığı görüldü. Kimi vatandaşların maskeyi çenesinin altına indirdiği, bazı vatandaşların ise maskeyi elinde taşıdığı görüldü.

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