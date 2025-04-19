İstanbul'da uçuşlara sis engeli: 'Gecikme meydana gelebilir'

İstanbul'da bu sabah saatlerinde oluşan sis olayından dolayı bazı uçuşlarda aksama bekleniyor. Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) tarafından, İstanbul'da 19 Nisan sabahı etkili olması beklenen sis ile ilgili açıklama yapıldı.

HEAŞ tarafından yapılan açıklamada uçuşlarda gecikmenin olabileceği ifade edilerek şu sözler kullanıldı:



"19.04.2025 tarihinde, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda beklenen sis hadisesi nedeniyle, sabah saatlerindeki uçuşlarda gecikmeler meydana gelebilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir"