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İstanbul'da uçuşlara sis engeli: 'Gecikme meydana gelebilir'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
19.04.2025 07:45
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Hava koşullarının değişkenliği havayolu ulaşımlarını da etkiliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) tarafından bugün (19 Nisan 2025) sabah saatlerinde oluşacak sisten dolayı bazı uçuşların gecikmeli olabileceğini ifade etti.

İstanbul'da uçuşlara sis engeli: 'Gecikme meydana gelebilir'

İstanbul'da bu sabah saatlerinde oluşan sis olayından dolayı bazı uçuşlarda aksama bekleniyor. Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) tarafından, İstanbul'da 19 Nisan sabahı etkili olması beklenen sis ile ilgili açıklama yapıldı.

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HEAŞ tarafından yapılan açıklamada uçuşlarda gecikmenin olabileceği ifade edilerek şu sözler kullanıldı:

"19.04.2025 tarihinde, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda beklenen sis hadisesi nedeniyle, sabah saatlerindeki uçuşlarda gecikmeler meydana gelebilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir"

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu sabiha gökçen havaalanı
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