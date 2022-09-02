İstanbul'da üniversite öğrencisine uygun ev yok! 2+1 ev 10 bin TL

Üniversitelerde yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala özellikle İstanbul'da eğitim görecek öğrencileri artan kira fiyatları kara kara düşündürüyor. İstanbul'da üniversite öğrencilerine uygun evin kalmadığı belirtilirken piyasada olan evlerin ise fiyatının çok yüksek olduğu aktarıldı.

2+1 DAİRE 10 BİN TL

Üniversitelerin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te ev kiraları, geçen seneden bu zamana kadar 2 kat arttı. Fatih'te 1+1 dairenin fiyatının 4+5 bin lira, Beşiktaş'ta 2+1 evin fiyatının 10 bin TL olduğu belirtildi.

"YA KALDIĞI YERDEN İŞE GELEMEZ YA DA.."

Katıldığı canlı yayında İstanbul genelinde ev kiralarının bir yılda 4-5 kat arttığına dikkat çeken gazeteci Yavuz Barlas şunları ifade etti:

"Bırakın öğrenciyi, yeni iş hayatına atılmış bir genç, aldığı ücretle İstanbul'un herhangi bir yerinde tek başına kirada kalamaz. Ya kaldığı yerden işine gelemez ya da normal bir semtte ödediği kirayla işini devam ettiremez. Yurtlar biraz çare olacaktır ama özel yurtlar çok pahalı."



