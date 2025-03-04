İstanbul'da yaşam giderek zorlaşıyor! Dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti asgari ücretin yaklaşık 4 katı oldu: Yüzde 54,47 arttı

Şubat 2025 verilerine göre, dört kişilik bir ailenin aylık gideri 85 bin 453 TL’yi (asgari ücretin yaklaşık 4 katını) buldu. Son bir yılda yüzde 54,47 artan maliyetler vatandaşları zor durumda bırakırken, temel tüketim ürünlerindeki zamlar dikkat çekti.

İSTANBUL’DA YAŞAM MALİYETİ YILLIK YÜZDE 54,47 ARTTI

Araştırmada İstanbul’da yaşamanın maliyetinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,47 arttığı hesaplanırken, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 85 bin 453 TL oldu.

BİR AYDA YAŞAM MALİYETİ 2 BİN 573 TL ARTTI

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,10 artarken, şubat ayında dört kişilik bir ailenin 85 bin 453 lira olan ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 2 bin 573 lira arttı.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI BEBEK MAMASINDA GÖRÜLDÜ

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın şubat ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 42,38 artış oranı ile bebek maması ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.

GIDA VE TEMEL TÜKETİM ÜRÜNLERİNDEKİ FİYAT ARTIŞLARI DA DİKKAT ÇEKTİ

Bisküvi fiyatları son bir yılda yüzde 86,05 oranında artış gösterdi. Benzer şekilde, tuvalet kağıdı fiyatlarında da yüzde 95,01'lik bir yükseliş yaşandı. Gıda ürünlerindeki zamlar dikkat çekerken, domatesin fiyatı ise yüzde 50,25 oranında arttı.

(EKONOMİM)