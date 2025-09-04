FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İstanbul'da yaşamanın maliyeti artıyor! 1 aylık tutarı belli oldu

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul’da yaşam maliyetine dair Ağustos 2025 raporunu yayımladı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti Ağustos ayında aylık 98 bin 735 lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre ise maliyetler yüzde 43,23 oranında artış gösterdi.

İstanbul'da yaşamanın maliyeti artıyor! 1 aylık tutarı belli oldu
Ezgi Sivritepe

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Ağustos 2025 verilerine göre İstanbul’da yaşam maliyetine dair önemli rakamları paylaştı. Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin aylık ortalama yaşam harcaması 98.735 TL’ye ulaştı.

İstanbul da yaşamanın maliyeti artıyor! 1 aylık tutarı belli oldu 1

AYLIK ARTIŞ HIZ KAZANDI

Yaşam maliyetinde temmuz ayına kıyasla yüzde 2,21’lik bir yükseliş görüldü. Böylece bir ay içinde ortalama harcama 2.136 TL artmış oldu.
İstanbul da yaşamanın maliyeti artıyor! 1 aylık tutarı belli oldu 2

YILLIK ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Geçen yılın aynı dönemine göre ise maliyetler yüzde 43,23 oranında artış gösterdi. Böylece kentte yaşamanın maliyeti, son bir yılda 30 bini aşkın lira yükseldi.

İstanbul da yaşamanın maliyeti artıyor! 1 aylık tutarı belli oldu 3

100 BİN TL SINIRINA YAKLAŞILDI

Araştırmada öne çıkan bir diğer nokta ise, dört kişilik bir ailenin yaşam giderlerinin neredeyse 100 bin TL’ye dayanması oldu. Gıda, konut, ulaşım ve enerji kalemlerindeki artış, toplam maliyeti yükselten başlıca faktörler olarak öne çıktı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tezgahlar doldu taştı! Tanesi 800 TL Tezgahlar doldu taştı! Tanesi 800 TL
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldıOrta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vali'yi durdurup yardım isteyen öğretmen, isteğiyle hem Vali'yi ağlattı hem kendi ağladı

Vali'yi durdurup yardım isteyen öğretmen, isteğiyle hem Vali'yi ağlattı hem kendi ağladı

150 bin lira için gitmiş! Genç katil her şeyi anlattı

150 bin lira için gitmiş! Genç katil her şeyi anlattı

'Gider mi gider' Herkes dev bankanın altın için verdiği rakamı konuşuyor! 'Uzak ihtimal değil'

'Gider mi gider' Herkes dev bankanın altın için verdiği rakamı konuşuyor! 'Uzak ihtimal değil'

Her markette bulunuyor! 39 markaya soruşturma

Her markette bulunuyor! 39 markaya soruşturma

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Metal işçisi zam talebini duyurdu!

Metal işçisi zam talebini duyurdu!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.