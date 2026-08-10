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İstanbul’da yoğun ilgi gördü! Temmuz'da 122 ton satıldı

İstanbul’da temmuz ayında 720 ton su ürünü satılırken, 122 ton 179 kilogramla levrek en çok tercih edilen ürün oldu. Kilogram fiyatında zirve ise ıstakozun oldu.

İstanbul’da yoğun ilgi gördü! Temmuz'da 122 ton satıldı

İstanbul’da temmuz ayında Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde tüketicilerin en fazla tercih ettiği su ürünü levrek oldu. Ay boyunca halde 86 farklı ürün satışa sunulurken, toplam satış miktarı 720 tona ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ’nin (İSYÖN) Gürpınar Su Ürünleri Hali verilerine göre, temmuz ayının satışlarında levrek ilk sırada yer aldı.

TEMMUZ AYINDA EN ÇOK LEVREK SATILDI

Temmuzda 122 ton 179 kilogram levrek satışı gerçekleştirildi. Bu miktar, halde satışa sunulan toplam su ürünlerinin yüzde 16,96’sını oluşturdu.

Levrekten sonra 83 ton 216 kilogramla çipura, 66 ton 726 kilogramla mırlan ve 62 ton 657 kilogramla somon geldi. Bu ürünleri 58 ton 703 kilogram sardalya, 57 ton 891 kilogram istavrit, 19 ton 622 kilogram tekir, 16 ton 471 kilogram hamsi, 14 ton 854 kilogram granyöz ve 13 ton 80 kilogram fener balığı takip etti. Geriye kalan miktarı ise diğer balık türleri oluşturdu.

İstanbul’da yoğun ilgi gördü! Temmuz da 122 ton satıldı 1

Halin temmuz ayındaki satış şampiyonu olan levreğin kilogramı ortalama 391,3 liradan alıcı buldu. Çipuranın kilogram fiyatı 333,94 lira, mırlanın 175,51 lira, somonun 218,29 lira, sardalyanın 205,11 lira, istavritin 88,14 lira, tekirin 352,82 lira, hamsinin 77,82 lira, granyözün 298,62 lira ve fener balığının 135,85 lira olarak kayıtlara geçti.

KİLOGRAMI 2 BİN 901 LİRAYI AŞTI

Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde temmuz ayında birim fiyatı en yüksek su ürünü ise ıstakoz oldu. Istakozun kilogramı ortalama 2 bin 901 lira 23 kuruştan satışa sunuldu.

Istakozun ardından kilogramı 2 bin 125 liradan satılan deniz böceği geldi. Sinaritin kilogram fiyatı 1574 lira 69 kuruş, pisinin 1283 lira 33 kuruş, kırlangıcın 1144 lira 51 kuruş, deniz levreğinin 1143 lira 92 kuruş, lipso­zun 950 lira, dülgerin 877 lira 84 kuruş, kalkanın 841 lira 5 kuruş ve barbunyanın 755 lira 4 kuruş oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık Su Ürünleri İstanbul levrek temmuz
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