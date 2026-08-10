Ünlü otomobil markasından Türkiye kararı! Üretim için düğmeye basıldı

Alman otomotiv üreticisi Opel, Türkiye’deki üretim faaliyetlerine 26 yıllık aranın ardından yeniden başlayacak. Markanın hafif ticari araç modelleri arasında yer alan Combo’nun üretim adresi Bursa’daki Tofaş Fabrikası olacak. Üretimin 2026’nın üçüncü çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Alman mühendisliğiyle geliştirilen Combo, Bursa’da üretildikten sonra “Made in Türkiye” etiketiyle satışa sunulacak. Böylece Opel’in Türkiye’deki yerli üretim hafif ticari araç gamı genişlerken, Tofaş Fabrikası da markanın önemli üretim merkezlerinden biri haline gelecek.

BURSA’DA ÜRETİM HAZIRLIĞI

Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda daha önce Opel’in Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin üretimine başlanmıştı. Combo’nun da üretim hattına dahil edilmesiyle tesisin Opel’in hafif ticari araç üretimindeki ağırlığı daha da artacak.

Ekonomim'in haberine göre Combo’nun Bursa’da üretilecek olması, Tofaş ile Stellantis arasında 2025 yılında imzalanan K9 projesinde açıklanan üretim planıyla da paralellik gösteriyor.

K9 projesi kapsamında K9 kodunu taşıyan hafif ticari araç ile combi versiyonlarının Bursa’da çoklu enerji platformları üzerinden üretilmesi kararlaştırılmıştı. Proje için 256 milyon avroluk yatırım öngörülürken, demonte araçlar da dahil olmak üzere yıllık 150 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşılması hedeflenmişti. Üretimin 2026’nın üçüncü çeyreğinde başlaması planlanmıştı.

Combo’nun da aynı dönemde üretim programına alınması, modelin Tofaş’ın yeni hafif ticari araç organizasyonunda önemli bir yere sahip olacağını gösteriyor.

TOFAŞ’IN STELLANTIS İLE İŞ BİRLİĞİ GENİŞLİYOR

Tofaş’ın Stellantis ile yürüttüğü hafif ticari araç iş birliğinde K9 projesinin yanı sıra K0 projesi de bulunuyor. Koç Holding ile Stellantis arasında 2023 yılında imzalanan anlaşma doğrultusunda, K0 kodlu orta sınıf hafif ticari araç ailesinin ticari ve binek versiyonlarının üretimi Tofaş’a tahsis edilmişti.

Tofaş’ın mevcut üretim yapısında K0 orta hafif ticari araç grubunun, Stellantis çatısı altındaki dört farklı marka için Bursa’da üretildiği belirtiliyor.

K9 projesinin hayata geçmesi ve Combo’nun üretim programına eklenmesiyle birlikte Tofaş’ın Stellantis’in Türkiye’deki hafif ticari araç üretim merkezi olarak konumu daha da güçlenecek.

COMBO SATIŞLARIYLA DA ÖNE ÇIKIYOR

Combo, Opel’in Türkiye’deki hafif ticari araç satışlarında önemli bir paya sahip. Opel, 2025 yılında Türkiye’de 27 bin 471 adet hafif ticari araç satarak segmentte en fazla satış gerçekleştiren üçüncü marka oldu. Markanın söz konusu satışlarının 15 bin 722 adedi Combo’dan geldi.

Combo, 2026’nın ilk yedi ayında da satış performansını korudu. Bu dönemde 7 bin 779 adet satış gerçekleştiren model, C-Combivan segmentinde yaklaşık yüzde 15 pazar payına ulaştı.

Türkiye’de üretime geçilmesiyle Opel’in Combo açısından tedarik ve lojistik süreçlerinde avantaj sağlaması bekleniyor. Yerli üretimin aynı zamanda modelin bulunabilirliğini artırması ve Türkiye pazarındaki rekabet gücünü daha da yükseltmesi hedefleniyor.

130 HP’LİK DİZEL MOTOR SEÇENEĞİ

Opel Combo, Türkiye’de Essential, Edition ve Ultimate olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor.

Modelde 130 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motor kullanılıyor. Söz konusu motor, 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Combo’nun donanım tarafında ise Opel Vizör ön yüz tasarımı, dijital kokpit, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve Intelli-Lux LED Matrix Far teknolojisi öne çıkıyor.

OPEL’İN TÜRKİYE ÜRETİMİ 1990’DA BAŞLADI

Opel’in Türkiye’de yeniden üretime geçmesi, markanın ülkedeki ilk üretim deneyimi olmayacak. Alman üretici, 1989 yılında 40 milyon Alman Markı yatırımla İzmir Torbalı’da bir fabrika kurmuştu. Tesiste Vectra üretimine 1990 yılında başlandı.

Fabrikanın ilk üretim yılında 1.156 otomobil bantlardan çıktı. Üretim 1993 yılında ise 12 bin adedin üzerine yükseldi. Vectra A modelinin ardından Vectra B de Torbalı’daki üretim hatlarında üretildi.

Opel, Avrupa’daki üretim yapılanmasını yeniden düzenlemesinin ardından 2000 yılında Torbalı’daki otomobil üretimini sona erdirdi.

26 yıllık aranın ardından Combo’nun Bursa’da üretime alınmasıyla Opel, Türkiye’de yeniden üretici kimliği kazanacak. Böylece markanın ülkedeki üretim geçmişi, yeni nesil hafif ticari araç yatırımıyla yeniden başlayacak.