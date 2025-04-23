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İstanbul'daki deprem sonrası Marmara beşik gibi! 100'ün üzerinde artçı: AFAD-Kandilli son depremler (İŞTE DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER)

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.04.2025 23:26
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İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul depremi sonrası Marmara'da peş peşe artçılar meydana geldi. Korkutan depremlerin ardından son depremler araştırılıyor. Artçı sarsıntılar olmaya devam ediyor. Herkes "Bugün son deprem nerede, ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?" sorularına cevap arıyor. İşte dakika dakika son depremler...

İstanbul'daki deprem sonrası Marmara beşik gibi! 100'ün üzerinde artçı: AFAD-Kandilli son depremler (İŞTE DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER)

Bugün İstanbul Silivri'de meydana gelen deprem sonrasında hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor.

İSTANBUL'DA ÇOK SAYIDA DEPREM MEYDANA GELDİ!

Marmara Denizi'nde çok sayıda deprem meydana geldi. İlk depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklanırken saat 12.49'da meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü AFAD tarafından 6.2 olarak açıklandı. Ardından ise Büyükçekmece’de 4,4, 4,9, 4,5, 5.9 ve 4,8 büyüklüğünde beş deprem daha oldu. 4.8 büyüklüğündeki son deprem 13.01'de meydana geldi ve derinliği de 7.01 km olarak ölçüldü.

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SON DEPREMLER!

Herkes 'az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Ne zaman oldu?' sorularına yanıt aramaya başladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER!

AFAD- SON DEPREMLER

Canlı Borsa
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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Silivri
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