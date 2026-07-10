İstanbul'daki iki havalimanı 6 ayda 63,4 milyon yolcu ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün Haziran 2026 dönemine ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelindeki havalimanlarında ocak-haziran döneminde toplam 111 milyon 960 bin 564 yolcuya hizmet sunuldu.

Bakan Uraloğlu, yılın ilk yarısında İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın toplam 63 milyon 447 bin 607 yolcu ağırladığını belirterek, bu rakamın Türkiye'deki 78 ilin nüfusundan daha fazla olduğuna dikkati çekti.

TÜRKİYE GENELİNDE YOLCU TRAFİĞİ YÜZDE 2,6 ARTTI

Haziran ayında yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iç hatlarda 91 bin 987, dış hatlarda 84 bin 961 olmak üzere toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 221 bin 826'ya ulaştı. İç hat uçak trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artış gösterdi.

Aynı dönemde iç hatlarda 9 milyon 374 bin 831, dış hatlarda 13 milyon 541 bin 166 yolcu seyahat etti. Direkt transit yolcuların da eklenmesiyle haziran ayında toplam yolcu sayısı 22 milyon 924 bin 169 olarak kaydedildi. Yük trafiği ise iç hatlarda 85 bin 636 ton, dış hatlarda 399 bin 307 ton olmak üzere toplam 484 bin 943 tona ulaştı.

Ocak-haziran döneminde ise iç hatlarda 471 bin 870, dış hatlarda 404 bin 197 uçak iniş-kalkışı gerçekleşirken, üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 1 milyon 113 bin 986 oldu.

Bakan Uraloğlu, 6 aylık süreçte iç hat yolcu sayısının 50 milyon 2 bin 867, dış hat yolcu sayısının ise 61 milyon 903 bin 797 olarak gerçekleştiğini belirterek, direkt transit yolcular dahil toplam yolcu trafiğinin 111 milyon 960 bin 564'e ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, bu dönemde toplam yolcu trafiğinin 2025'in aynı dönemine göre yüzde 2,6 arttığını söyledi.

İlk 6 ayda havalimanlarında taşınan yük miktarı da iç hatlarda 440 bin 880 ton, dış hatlarda 2 milyon 58 bin 823 ton olmak üzere toplam 2 milyon 499 bin 704 ton olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL HAVALİMANLARINDA 63,4 MİLYON YOLCU

İstanbul Havalimanı'nda haziran ayında iç hatlarda 10 bin 646, dış hatlarda 35 bin 22 olmak üzere toplam 45 bin 668 uçak trafiği gerçekleşti. Aynı ayda iç hatlarda 1 milyon 545 bin 275, dış hatlarda 5 milyon 574 bin 563 olmak üzere toplam 7 milyon 119 bin 838 yolcuya hizmet verildi.

Yılın ilk yarısında İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 58 bin 271, dış hatlarda 204 bin olmak üzere toplam 262 bin 271 uçak trafiği kaydedildi. Yolcu sayısı ise iç hatlarda 8 milyon 235 bin 298, dış hatlarda 31 milyon 686 bin 815 olmak üzere toplam 39 milyon 922 bin 113 oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 6 aylık dönemde iç hatlarda 60 bin 363, dış hatlarda 75 bin 172 olmak üzere toplam 135 bin 535 uçak trafiği gerçekleşti. Aynı süreçte iç hatlarda 10 milyon 850 bin 625, dış hatlarda 12 milyon 674 bin 869 olmak üzere toplam 23 milyon 525 bin 494 yolcuya hizmet verildi.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yılın ilk yarısında toplam 63 milyon 447 bin 607 yolcu ağırladığını vurgulayarak, bu rakamın 78 ilin nüfusundan fazla olduğunu belirtti. Ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı'nda haziran ayında uçak trafiğinin 2 bin 377, ocak-haziran döneminde ise 12 bin 865 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

TURİZM HAVALİMANLARINDA 23,3 MİLYON YOLCU

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında yılın ilk 6 ayında iç hatlarda 71 bin 568, dış hatlarda 91 bin 168 olmak üzere toplam 162 bin 736 uçak trafiği kaydedildi.

Bu havalimanlarında aynı dönemde iç hatlarda 9 milyon 294 bin 255, dış hatlarda 14 milyon 63 bin 802 olmak üzere toplam 23 milyon 358 bin 57 yolcuya hizmet verildi.

6 aylık yolcu sayılarına göre İzmir Adnan Menderes Havalimanı 5 milyon 994 bin 584, Antalya Havalimanı 13 milyon 654 bin 494, Muğla Dalaman Havalimanı 1 milyon 848 bin 682, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 1 milyon 519 bin 84 ve Gazipaşa Alanya Havalimanı ise 341 bin 213 yolcuya hizmet sundu.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır