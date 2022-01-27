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İstanbul'daki kar tedarik zincirini kırdı! Raflar boş kaldı, fiyatlar uçtu

27.01.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların yanı sıra marketlere ürün taşıyan araçlar saatlerce yollarda kalınca, tedarik zinciri kırılan marketlerin rafları boş kaldı. Raflar hızla boşalırken, bazı ürünlerin fiyatları dudak uçuklattı.

İstanbul'daki kar tedarik zincirini kırdı! Raflar boş kaldı, fiyatlar uçtu

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle marketlere ürün gelmesinde sorun yaşanınca raflar boş kaldı. Vatandaşlar rafları hızlıca boşaltırken, İstanbul genelinde pirinç, yağ gibi temel gıda ürünlerinin tedarikinde sorun yaşandı.

Sabah Gazetesi’nde yer alan haberde, kar yağışının en yoğun olduğu gün vatandaşların panik halde alışveriş yaptığı bilgisini veren bir market çalışanı, "İlk gün aşırı kardan dolayı büyük yoğunluk oldu. Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği düşüncesiyle insanlar yüklü alışveriş yaptı. Bize mal taşıyan araçlar yolda kaldığı için raflarımız hızla boşaldı" dedi. Yollar kapalı olduğu için biten ürünlerin yerine yenisinin gelmediğini belirten başka bir market çalışanı ise, "Raflarımız boş kaldı. Bir-iki güne kadar yeni ürün gelir" diye konuştu.

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI

İl genelinde market rafları hızla boşalırken, meyve-sebze bulunan marketlerde ise fiyatlar adeta dudak uçuklatıyor. Biberin kilogramı ortalama 20 ila 35 lira arasında, domates ise 9 ila 20 TL arasında satılıyor. Bir adet marul 8 ila 10 TL civarında satılırken, ince bir bağ roka 5 TL, maydanoz ise 4 ila 5 TL arasında satılıyor. Kış sebzesi olan karnabaharın kilogram fiyatı ise 7.50 ila 12 TL arasında değişiyor. Yine başka bir kış sebzesi olan pırasının kilogram fiyatı 10 ila 13 TL arasında satışa sunuluyor. Bazı marketlerin ise kilogram fiyatı yüksek olan biber, domates gibi sebzelerde kilogram yerine gram fiyatları yazdıkları dikkat çekiyor. Örneğin içinde sadece 4 adet olan 300 gram dolmalık biber ve 300 gram kırmızıbiber 8 liradan satışa sunuluyor.

ARZ DÜŞÜŞÜ YAŞANIYOR

Esas sorunun ürün arzında yaşandığını anlatan Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, "Seralarda ısıtma maliyeti yüksek olduğu için verim düşüyor. 10 dönüm seradan 500 kilogram patlıcan alınırken maliyet arttığı için bu 50 kilograma düştü. Arz sorunu da yaşanıyor" dedi. Soğuk ve kar nedeniyle kışlık ürünlerin de tarlalardan sökülemediğini anlatan Tavşan, "Toprak donduğu için çiftçi havuç, pırasa gibi ürünleri sökemiyor. Ürün arzının düşmesi fiyat artışını tetikliyor" diye konuştu.

FIRSATÇILIĞA MÜSAADE EDİLMEMELİ

Kar yağışı nedeniyle lojistikte 2-3 günlük aksaklıkların yaşandığını belirten Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yolların açılmasıyla gıda tedarikinin yeniden rayına gireceğini söyledi. Soğuk hava nedeniyle pazarcıların pazar kuramadığını, manavların da tezgâh açamadığını anlatan Tavşan, "Bu dönemde büyük marketler sadece ürün koyabiliyor. Onlar kısa süreli tedarik zinciri yaşasa da yine de rafa ürün koyuyor. Ama bunu fırsata çevirenler de var. Vatandaşlarımız fırsatçılığa müsaade etmemeli" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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