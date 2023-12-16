FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul'daki yüksek kira fiyatları Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı da vurdu! 'Ev bulamadık, annemin yanına yerleştik'

İstanbul'daki yüksek kira fiyatları Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı da vurdu! 'Ev bulamadık, annemin yanına yerleştik'

16.12.2023 11:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de konutlardaki yüksek kira fiyatlarından son olarak Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da şikayetçi oldu. İstanbul'daki ev kiralarının yüksekliğinden dert yanan Erkan, "İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu?" diyerek ev bulamadıklarını ve annesinin yanına yerleştiklerini açıkladı.

İstanbul'daki yüksek kira fiyatları Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı da vurdu! 'Ev bulamadık, annemin yanına yerleştik'

Türkiye'de asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılırken Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın kiralarla ilgili yaptığı bir açıklama gündem oldu. Türkiye'de son 1-2 yıldır yüksek kiralar vatandaşların en büyük sorunu haline geldi. Özellikle büyükşehirlerde vatandaşlar fahiş kiralardan şikayetçi durumda. Özellikle İstanbul'da kiralar aldı başını gitti. En düşük evlerin kiraları bile asgari ücretin üzerinde.

thumbs_b_c_92de1d3639cbc52ab83ff1a0555b58dd

HAFİZE GAYE ERKAN DA ŞİKAYETÇİ

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuştu. MB Başkanı Erkan da yüksek kiralardan şikayet etti. İstanbul'da ev bulamadıklarını ifade eden Erkan, annesinin yanına taşınmak zorunda kaldıklarını aktararak "İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu?" dedi.

thumbs_b_c_d14e1627a1b0c79ba32106beba1b2287

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uzun süren ABD yaşamı sonrasında Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla yeniden Türkiye’ye dönen ve Merkez Bankası’nın başına geçen Hafize Gaye Erkan’ın yürüttüğü göreve rağmen verdiği bu tepki sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari Ücret ikinci toplantısı yarın! Masaya ilk rakamlar geliyorAsgari Ücret ikinci toplantısı yarın! Masaya ilk rakamlar geliyor
Gram altın fiyatları için 2024 muhasebesiGram altın fiyatları için 2024 muhasebesi
Merkez Bankası’ndan hesapları değiştiren ipucuMerkez Bankası’ndan hesapları değiştiren ipucu
Anahtar Kelimeler:
Hafize Gaye Erkan
En Çok Okunan Haberler
Gram altın fiyatları için 2024 muhasebesi

Gram altın fiyatları için 2024 muhasebesi

Merkez Bankası’ndan hesapları değiştiren ipucu

Merkez Bankası’ndan hesapları değiştiren ipucu

Halil Umut Meler'den açıklama! 'Benim de arzumdur'

Halil Umut Meler'den açıklama! 'Benim de arzumdur'

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı kim olacak? Canlı yayında 'Son adres' diyerek o ismi açıkladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı kim olacak? Canlı yayında 'Son adres' diyerek o ismi açıkladı

Euroya göre güncelleme geliyordu: Yüzde 25 zam!

Euroya göre güncelleme geliyordu: Yüzde 25 zam!

Fazla emekli maaşının sırrı o tarihte saklı

Fazla emekli maaşının sırrı o tarihte saklı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.