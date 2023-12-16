İstanbul'daki yüksek kira fiyatları Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı da vurdu! 'Ev bulamadık, annemin yanına yerleştik'

Türkiye'de asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılırken Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın kiralarla ilgili yaptığı bir açıklama gündem oldu. Türkiye'de son 1-2 yıldır yüksek kiralar vatandaşların en büyük sorunu haline geldi. Özellikle büyükşehirlerde vatandaşlar fahiş kiralardan şikayetçi durumda. Özellikle İstanbul'da kiralar aldı başını gitti. En düşük evlerin kiraları bile asgari ücretin üzerinde.

HAFİZE GAYE ERKAN DA ŞİKAYETÇİ

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuştu. MB Başkanı Erkan da yüksek kiralardan şikayet etti. İstanbul'da ev bulamadıklarını ifade eden Erkan, annesinin yanına taşınmak zorunda kaldıklarını aktararak "İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu?" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uzun süren ABD yaşamı sonrasında Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla yeniden Türkiye’ye dönen ve Merkez Bankası’nın başına geçen Hafize Gaye Erkan’ın yürüttüğü göreve rağmen verdiği bu tepki sosyal medyada da tartışma konusu oldu.





