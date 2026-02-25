FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İstanbul'dan Ankara'ya kaç TL tuttu? Taksimetrede çıkan rakama taksici itiraz etti

İstanbul'dan Ankara'ya taksi tutan bir kişinin yaptığı paylaşım gündem oldu. 430 kilometrelik yolculukta taksimetrede 18 bin 250 TL yazdığı görülürken, bu kez taksici itiraz etti. "Kilometre sayacı çok az gösterdi. Bir de dönüş yolculuğu var. Araç kiralama ve diğer masrafların yanı sıra, yakıt deposunun yarısını da yaktım" diyen taksicinin isyanı, sosyal medyayı ikiye böldü.

İstanbul'dan Ankara'ya kaç TL tuttu? Taksimetrede çıkan rakama taksici itiraz etti
Devrim Karadağ

İstanbul'dan Ankara'ya yapılan taksi yolculuğu gündem oldu. 430 kilometrelik yolculukta taksi şoförünün isyan etmesi dikkat çekti. Yaklaşık 420 dolara karşılık gelen ücret üzerinden şehirler arası taksi tarifeleri yeniden tartışmaya açıldı.

"KİLOMETRE SAYACI ÇOK AZ GÖSTERDİ"

Yolculuk esnasında konuşan şoför, "Kilometre sayacı çok az gösterdi. Bir de dönüş yolculuğu var. Araç kiralama ve diğer masrafların yanı sıra, yakıt deposunun yarısını da yaktım." ifadelerini kullandı.

İstanbul dan Ankara ya kaç TL tuttu? Taksimetrede çıkan rakama taksici itiraz etti 1

Şoför, yalnızca gidiş ücretinin değil, Ankara'dan İstanbul'a boş dönüş maliyetinin de hesaba katılması gerektiğini dile getirdi.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kişiler 430 kilometrelik mesafe için 18 bin 250 TL'yi yüksek bulurken, bazıları da yakıt fiyatları ve işletme giderleri göz önüne alındığında ücretin makul olabileceğini savundu.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturma: Fiyatlar mercek altında! İşte listeRekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturma: Fiyatlar mercek altında! İşte liste
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (25 Şubat 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (25 Şubat 2026)

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ankara İstanbul taksi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.