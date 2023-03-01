İstanbul deprem korkusunu hissederken o ilçelerde yaşayanları rahatlatan sözler! 'Böyle zemin Türkiye'de yok, balyozla bile yıkamıyoruz'

Hem Kahramanmaraş hem de Bingöl depremi öncesinde televizyon programlarında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Marmara depremi noktasında hazırlıklı olunmasının altını çiziyordu. Keza Prof. Dr. Celal Şengör de Marmara'da 7.2 üstü bir deprem olacağını Bakırköy, Yeşilköy, Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece gibi bölgelerin çok riskli olduğunu belirtmişti.

ATV ekranlarında Marmara'daki fay hattını ve zeminin sağlamlığını değerlendiren Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz, uzmanların genel olarak birleştiği kıyı şeritleri için uyarı yaptı. Yılmaz; özellikle doldurulmuş alanlara bina yapılan Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Bakırköy gibi yerlere çok dikkat edilmesini belirtti.

Dr. İshak Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: 'Lokal olarak baktığımız zaman riski daha düşük olan yerler de var. Arnavutköy, Çatalca... Avrupa yakasında buralarda zemin sağlam. Haritada koyu kahverengi ve turuncuyla işaretlenmiş yerlerde zemin sağlam, bu nedenle deprem sonrası tehlike daha düşük.

'BEŞİKTAŞ, SARIYER, ZEKERİYAKÖY, ÜSKÜDAR, ÇEKMEKÖY... BURALARDA ZEMİN SAĞLAM!'

Avrupa yakasında Beşiktaş, Şişli, Sarıyer, Zekeriyaköy, Ayazağa, Gaziosmanpaşa gibi yerlerin zemini sağlam. Anadolu yakasında ise Üsküdar, Küçüksu, Çekmeköy, Polonezköy gibi yerlerin riski sahil kesimlerine göre daha düşük.

O İLÇELERDE YAŞAYANLARI RAHATLATTI! 'BALYOZLA BİLE KIRILMIYOR'

Beykoz, Üsküdar, Küçüksu ve Polonezköy'ü işaretleyip özellikle altını çizen Dr. İshak Yılmaz 'Buradaki zemin Türkiye'nin en sağlam zeminlerinden biri. Biz burada güçlendirme yapmak için bile zemini balyozla kıramıyoruz o kadar sağlam bir alan' ifadelerini kullandı.



