İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'ne; Azeri ve Rus mevkidaşlarından önemli ziyaret

Toplantıya; Gümrük Temsilciliği ve Lojistik Şirketleri Derneği Direktörü Azer Aslanov, Gümrük Temsilciliği ve Lojistik Şirketleri Derneği Direktör Yardımcısı Kamil Suffulaev, Gümrük ve Dış Ekonomik Faaliyet Alanında Hizmet Pazarında Profesyonel Katılımcılar Birliği Hermes Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yevgeny Koshkarov ve TeraKit Trade Genel Müdürü Mahmut Özgür katıldı.

Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Serdar Keskin başkanlığındaki görüşmede, uluslararası iş dünyası dernekleri birliği kurulması anlaşması ile müdürlüklerindeki uygulamalar ele alındı.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıya katılan Azeri ve Rus temsilciler, aynı zamanda ilk ve tek olan dernek müzesini ziyaret ederek; Müze Hatıra Defterini İmzaladı.



