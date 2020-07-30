FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği

İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.07.2020 13:51 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil noktalarında geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği yaşandı. Havalimanına gelen yolcuların vücut ısıları termal kamera ile ölçülürken, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına da dikkat edildi.

İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği

Koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle memleketlerine gidemeyenler bu kez, Kurban Bayramı'nda bu seyahatlerini gerçekleştiriyor. Bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyen yolcular İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında işlemlerini yaptı. Özellikle iç hatlarda yolcu hareketliliği dikkat çekti.

İNSANLARDAN UZAK DURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Kurban Bayramı tatilini memleketi Sivas'ta geçireceğini ifade eden Hakan Akdağ, "Geçen bayram gidememiştik, biletimiz iptal olmuştu bu bayram gideceğiz. Normal hayatımdaki tedbirleri uyguluyorum. Maskemiz ve dezenfektanımız var. İnsanlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Köye gittiğim için orada kurallar biraz daha rahat olabiliyor. Tek tesellimiz daha kapalı bir çevre olduğu için dışarıdan pek yok" diye konuştu.

BELİRLENEN KURALLAR İÇERİSİNDE KURBAN KESECEĞİZ

Trabzon'a eşi Ayşe Ebrar Doğan ile birlikte giden Recep Doğan ise, "Her gün aldığımız önlemleri bu dönemde de alacağız. Özlediğimiz anne ve babamızı bayram ziyaretine gidiyoruz. Dolayısıyla her ne kadar özlemişsek bile yine pandemi kurallarını dikkate alarak gideceğiz. Yine kurban keseceğiz, belirlenen kurallar çerçevesinde bunu gerçekleştireceğiz. Maalesef bu virüs hayatımızı etkiledi" dedi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAslında bu kadar büyükmüş!Aslında bu kadar büyükmüş!
Ekonomik güven endeksi açıklandıEkonomik güven endeksi açıklandı
İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Uzmanlara göre 2. el araç fiyatları ne olur?İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Uzmanlara göre 2. el araç fiyatları ne olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

İlhan Kesici cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

İlhan Kesici cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

126 bine aldı, 700 bin liraya yeniledi! Aracın gücüne bakın

126 bine aldı, 700 bin liraya yeniledi! Aracın gücüne bakın

Altında tırmanış sürüyor mu?

Altında tırmanış sürüyor mu?

Mısır alım fiyatları açıklandı

Mısır alım fiyatları açıklandı

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya ekonomisinde tarihi küçülme

Almanya ekonomisinde tarihi küçülme

KYK borcu olanlara müjde! Devlet bir fırsat daha tanıyor...

KYK borcu olanlara müjde! Devlet bir fırsat daha tanıyor...

1200 hakim ve savcı alınacak! Adalet Bakanı Gül duyurdu

1200 hakim ve savcı alınacak!

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi açıklandı

2020 Mısır alım fiyatları ne kadar? Darı fiyatları 2020'de ne kadar oldu? Bakan açıkladı!

Darı fiyatları 2020'de ne kadar oldu?

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! (30 Temmuz 2020 altın piyasası!)

Altında tırmanış sürüyor mu?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.