FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI: 14 Mayıs İstanbul seçim sonuçları, açılan sandık sayısı oy oranları kaç oldu? Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI: 14 Mayıs İstanbul seçim sonuçları, açılan sandık sayısı oy oranları kaç oldu? Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu

14.05.2023 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul seçim sonuçları, oy oranları 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçları için nefesler tutuldu. Oy kullanma işlemi 14 Mayıs günü saat 17:00'de sona erdi. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından canlı olarak yayınlanmaya başlandı. Peki, İstanbul seçim sonuçları, açılan sandık sayısı oy oranları kaç oldu?

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI: 14 Mayıs İstanbul seçim sonuçları, açılan sandık sayısı oy oranları kaç oldu? Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu

İstanbul seçim sonuçları canlı takip ekranı araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için seçmenler sandık başına gittiler. İstanbul seçim sonuçları, oy oranları gündemde yer alıyor. Tüm Türkiye’de oy kullanma işlemi 14 Mayıs günü saat 17:00’da son buldu. İstanbul 1., 2. ve 3. bölge seçim sonuçları canlı ve anlık olarak Mynet seçim sayfası üzerinden takip edilebiliyor.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanıyor. Seçim sonuçlarını Mynet üzerinden canlı takip edebilirsiniz. YSK Başkanı Yener yaptığı açıklamada "Yayın yasaklarını 18.30 itibarıyla kaldırmış bulunmaktayız." dedi.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İstanbul 1. Bölge:
Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

14-mayıs-seçim-sonuçları

İstanbul 2. Bölge:
Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu
İstanbul 3. Bölge:
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emeklilik dilekçesi Temmuz'dan önce mi sonra mı verilmeli?Emeklilik dilekçesi Temmuz'dan önce mi sonra mı verilmeli?
EYT, asgari ücret ve memur zammı… Refah payı ile kademeli artış!EYT, asgari ücret ve memur zammı… Refah payı ile kademeli artış!
Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme! Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme!
Anahtar Kelimeler:
seçim sonuçları istanbul seçim sonuçları oy oranları

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

Verileri açıklayıp oy oranlarını paylaştı!

Verileri açıklayıp oy oranlarını paylaştı!

İl il, ilçe ilçe hangi ittifak ve parti önde?

İl il, ilçe ilçe hangi ittifak ve parti önde?

SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE 2023: Oy oranları, seçim sonuçlarında hangi parti, kim önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları Mynet.com’da

SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE 2023: Oy oranları, seçim sonuçlarında hangi parti, kim önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları Mynet.com’da

SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI SON DURUM: Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları ve oy oranları anbean Mynet.com'da

SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI SON DURUM: Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları ve oy oranları anbean Mynet.com'da

CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI 2023 SAAT KAÇTA, ne zaman açıklanır? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy oranı canlı takip

CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI 2023 SAAT KAÇTA, ne zaman açıklanır? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy oranı canlı takip

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.