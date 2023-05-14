İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI: 14 Mayıs İstanbul seçim sonuçları, açılan sandık sayısı oy oranları kaç oldu? Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu

İstanbul seçim sonuçları canlı takip ekranı araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için seçmenler sandık başına gittiler. İstanbul seçim sonuçları, oy oranları gündemde yer alıyor. Tüm Türkiye’de oy kullanma işlemi 14 Mayıs günü saat 17:00’da son buldu. İstanbul 1., 2. ve 3. bölge seçim sonuçları canlı ve anlık olarak Mynet seçim sayfası üzerinden takip edilebiliyor.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanıyor. Seçim sonuçlarını Mynet üzerinden canlı takip edebilirsiniz. YSK Başkanı Yener yaptığı açıklamada "Yayın yasaklarını 18.30 itibarıyla kaldırmış bulunmaktayız." dedi.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İstanbul 1. Bölge:

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

İstanbul 2. Bölge:

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İstanbul 3. Bölge:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.

