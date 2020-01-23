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İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi açıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 16:14 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Fulya’daki üç bin metrekarelik yeni yerleşkesi açıldı.

İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi açıldı

İstanbul, 23 Ocak (DHA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Fulya’daki üç bin metrekarelik yeni yerleşkesi açıldı.
Ev sahipliğini İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’in yaptığı açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Vizyoner fikirleri dünyayla buluşturmayı ve girişimcilerin finansa daha kolay erişmesini amaçlayan bu Merkezin, pek çok start-up’ın başarısında söz sahibi olacağını düşünüyorum” dedi. Girişimciliği bir ekosistem olarak ele aldıklarını dile getiren Varank, 2023 Stratejilerini temel politika bileşenlerinden birini girişimcilik olarak belirlediklerini belirterek, “Ekosistemde yer alan tüm paydaşların faydalanması için Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve İnternet Sitesini kuruyoruz. Bu platformda yatırımcılar tanıtılacak ve girişimcilerin kullanabileceği kaynaklar hakkında bilgiler yer alacak. Erken dönem girişimciler için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi uygulamaları geliştirmek istiyoruz.. Finansman kaynaklarını çeşitlendirmek için; melek yatırımcı sayısı ve etkinliğini artıracak, kitlesel fonlamanın kullanımını yaygınlaştıracağız. Dolayısıyla 2023 Stratejimize koyduğumuz en az 10 Turcorn yani bir milyar dolar üzerinde değerlemeye sahip Türk Unicorn (yeni girişim şirketi) hedefi uzak bir ihtimal değil” dedi.
Girişimciliği yüzde 90 kamunun desteklediğini ve özel sektöründe bu alandaki çalışmalarını artırması gerektiğini belirten Varank , “İki yönlü mekanizmayı etkin şekilde işletmeliyiz. Bir taraftan girişimcilerimiz kendilerini daha iyi anlatmalı, yurtiçi ve yurtdışından yatırım çekmeye odaklanmalı. Diğer taraftan özel sektör; girişim sermayedarlığına yönelmeli, keşfedilmemiş potansiyeli ekonomiye kazandırmalı. Melek yatırımcılar ve risk sermayedarları daha fazla ön plana çıkmalı. Biz elbette kamu olarak desteklerimize devam edeceğiz. Fakat, hızlı büyüyen, dinamik, rekabetçi ve gençleri cezbeden yeni iş alanları için özel sektörün piyasaya sunacağı ilave kaldıraç da önemli” diye konuştu.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de konuşmasında şunları belirtti: “Türkiye olarak bizim beyinlerimize sahip çıkmamız, onları geliştirmemiz, önlerini açmamız gerekiyor. Bunu yapabilirsek, yenilikçi fikirlerin endüstriye hızla etki ettiği bir çağda, bizim büyük bir başarı ortaya koymamız mucize değildir. Biz de özel sektörün en büyük meslek örgütü olarak Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ile bu konuda, üzerimize düşeni yapıyoruz. Allah şükürler olsun ki, emeklerimizin karşılığını aldık. Gayretlerimizin neticesinde BTM, İstanbul Ticaret Odası’nın bölgesel ve küresel gücünü layık bir merkez haline geldi. Artık Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, yenilikçi fikir sahiplerine, projelerini hayata geçirmede gerekli tüm bileşenleri sunan bir startup merkezidir.”
“BTM olarak biz girişimcilerimizden herhangi bir hisse veya ortaklık talep etmiyoruz. Tüm hizmetlerimizi ücretsiz olarak sunuyoruz” diyen Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “2017’de 30 startup ve 100’e yakın girişimciyle yola çıkan BTM, tam 10 kat büyüdü. Bugün BTM’nin başta yapay zeka olmak üzere birçok sektörden kabul ettiği 300’den fazla startup ve 1000’e yakın girişimcisi bulunuyor. Bu gelişmeyi, fiziksel kapasite olarak da gösterdik. 300 metrekarelik mekanımız, bugün açılışını yaptığımız bu merkezle 3000 m²’lik bir merkeze dönüştü. Yeni mekanımızda yeni hedeflere ve projelere start verdik. Biz, gördüğümüz ilgi sebebiyle, Türkiye’den ilk çıkacak Unicorn’ların, Sayın Bakanımızın tabiriyle ilk Turcorn’ların adresi olma hedefine, her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz.” (Fotoğraflı)

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