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İstanbul TOKİ 50 bin konut kurası ne zaman? Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura takvimi belli mi?

10.01.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul TOKİ kurası için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında hayata geçirilecek 50 bin sosyal konut kurasının ne zaman çekileceği merak ediliyor. İstanbul projelerine başvuru yapan vatandaşlar kura çekim tarihlerini araştırıyorlar. Peki, İstanbul TOKİ 50 bin konut kurası ne zaman? Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura takvimi belli mi? İşte tüm detaylar...

İstanbul TOKİ 50 bin konut kurası ne zaman? Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura takvimi belli mi?

TOKİ İstanbul kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplam da 50 bin konut inşa edilecek.7 Kasım 2022 tarihinde başlayan kuralar, kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Peki, İstanbul TOKİ kurası ne zaman? Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura takvimi belli mi? İşte tüm merak edilenler...

İSTANBUL TOKİ 50 BİN KONUT KURASI NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ancak Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura takvimi henüz yayınlanmadı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura çekilişlerinin Mart ayına kadar tamamlanacağını açıklamıştı.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi Youtube ve TOKİ resmi sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları kura çekimlerinin tamamlanmasının hemen ardından TOKİ resmi sorgulama sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ile yayınlanıyor. Şuana kadar çekilişi gerçekleşen tüm illerin kura sonuçlarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul TOKİ 3

OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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