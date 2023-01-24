İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? Silivri, Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla KURA TAKVİMİ açıklandı mı? 50 bin konut için heyecanlı bekleyiş!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ bu kapsamda İstanbul'da 50 bin sosyal konut inşa edecek. TOKİ İstanbul projelerine başvuru yapanlar kura çekim takvimini merak ediyorlar. Peki, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? Silivri, Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla KURA TAKVİMİ belli mi? İşte tüm merak edilenler...
TOKİ kura çekilişleri geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlamıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, kura çekilişlerinin Mart ayına kadar tamamlanacağını söylemişti.
Silivri, Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla KURA TAKVİMİ henüz belli olmadı. İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihleri belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
TOKİ kura çekimi Youtube ve TOKİ resmi sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
TOKİ kura sonuçları kura çekimlerinin tamamlanmasının hemen ardından TOKİ resmi sorgulama sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ile yayınlanıyor. Şuana kadar çekilişi gerçekleşen tüm illerin kura sonuçlarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.
18-21 Ocak 2023: Kocaeli
18-22 Ocak 2023: Antalya
22 Ocak 2023: Yalova
23-24 Ocak 2023: Isparta
23-28 Ocak 2023: Bursa
25 Ocak 2023: Burdur
26-27 Ocak 2023: Denizli