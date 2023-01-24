İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? Silivri, Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla KURA TAKVİMİ açıklandı mı? 50 bin konut için heyecanlı bekleyiş!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ bu kapsamda İstanbul'da 50 bin sosyal konut inşa edecek. TOKİ İstanbul projelerine başvuru yapanlar kura çekim takvimini merak ediyorlar. Peki, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? Silivri, Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla KURA TAKVİMİ belli mi? İşte tüm merak edilenler...

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekilişleri geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlamıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, kura çekilişlerinin Mart ayına kadar tamamlanacağını söylemişti.

Silivri, Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla KURA TAKVİMİ henüz belli olmadı. İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihleri belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi Youtube ve TOKİ resmi sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları kura çekimlerinin tamamlanmasının hemen ardından TOKİ resmi sorgulama sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ile yayınlanıyor. Şuana kadar çekilişi gerçekleşen tüm illerin kura sonuçlarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

20 - 28 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

18-21 Ocak 2023: Kocaeli

18-22 Ocak 2023: Antalya

22 Ocak 2023: Yalova

23-24 Ocak 2023: Isparta

23-28 Ocak 2023: Bursa

25 Ocak 2023: Burdur

26-27 Ocak 2023: Denizli



