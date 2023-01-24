FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? Silivri, Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla KURA TAKVİMİ açıklandı mı? 50 bin konut için heyecanlı bekleyiş!

İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? Silivri, Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla KURA TAKVİMİ açıklandı mı? 50 bin konut için heyecanlı bekleyiş!

24.01.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul TOKİ kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak 81 ilde 250 bin konut inşa edilecek. TOKİ kuraları ise il il olarak çekilmeye devam ediyor. Peki, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? Silivri, Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla KURA TAKVİMİ açıklandı mı? 50 bin konutun kura tarihi belli mi? İşte tüm ayrıntılar...

İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? Silivri, Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla KURA TAKVİMİ açıklandı mı? 50 bin konut için heyecanlı bekleyiş!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ bu kapsamda İstanbul'da 50 bin sosyal konut inşa edecek. TOKİ İstanbul projelerine başvuru yapanlar kura çekim takvimini merak ediyorlar. Peki, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? Silivri, Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla KURA TAKVİMİ belli mi? İşte tüm merak edilenler...

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekilişleri geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlamıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, kura çekilişlerinin Mart ayına kadar tamamlanacağını söylemişti.

Silivri, Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla KURA TAKVİMİ henüz belli olmadı. İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihleri belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi Youtube ve TOKİ resmi sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

toki1

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları kura çekimlerinin tamamlanmasının hemen ardından TOKİ resmi sorgulama sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ile yayınlanıyor. Şuana kadar çekilişi gerçekleşen tüm illerin kura sonuçlarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

toki ankara 2

20 - 28 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

18-21 Ocak 2023: Kocaeli

18-22 Ocak 2023: Antalya

22 Ocak 2023: Yalova

23-24 Ocak 2023: Isparta

23-28 Ocak 2023: Bursa

25 Ocak 2023: Burdur

26-27 Ocak 2023: Denizli

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyar dolarlık altın rezervleri keşfedildi: İlk adım Cuma günü atılacakMilyar dolarlık altın rezervleri keşfedildi: İlk adım Cuma günü atılacak
Fiyatı düştü! Herkes ümidi kesmişti ama... 'Umduğumuzdan fazla oldu'Fiyatı düştü! Herkes ümidi kesmişti ama... 'Umduğumuzdan fazla oldu'
Devlete borcu olanın gözü bugün Beştepe'de! 48 ay vadeyle ödeme seçeneği... Devlete borcu olanın gözü bugün Beştepe'de! 48 ay vadeyle ödeme seçeneği...

En Çok Okunan Haberler

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Kılıçdaroğlu'ndan ters köşe! 'İki ismi önerecek' iddiası

Kılıçdaroğlu'ndan ters köşe! 'İki ismi önerecek' iddiası

Tüm borçlar siliniyor! İşte yapılandırma paketinin detayları

Tüm borçlar siliniyor! İşte yapılandırma paketinin detayları

İkinci el otomobilde yeni oyun: '1001' km ile bayilerden pahalı satıyorlar

İkinci el otomobilde yeni oyun: '1001' km ile bayilerden pahalı satıyorlar

Benzine zam geliyor! Tam 1 lira 25 kuruş artacak...

Benzine zam geliyor! Tam 1 lira 25 kuruş artacak...

Yüksek emekli maaşı almanın formülü: Yüzde 20'ye kadar yükseltmek mümkün...

Yüksek emekli maaşı almanın formülü: Yüzde 20'ye kadar yükseltmek mümkün...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.