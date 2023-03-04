İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanır? Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Silivri, Tuzla TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi

TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Silivri, Tuzla'da yapılması planlanan konutlar için başvuruda bulunan kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. İstanbul TOKİ kura sonuçları yapılacak çekilişlerin ardından e-Devlet'te erişime açılacak. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sebebi ile planlanan kuralar ileri bir tarihe ertelenirken İstanbul kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura sonuçları, canlı yayında noter huzurunda yapılan çekilişler sonrası açıklanıyor. Fakat TOKİ kura çekilişi Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası şleri bir tarihe ertelendi.

TOKİ kura çekilişleri başladığında yine kurumun YouTube kanalından anbean izlenebilecek.

TOKİ kura sonuçları ise e-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebilecek. Sonuçların o ekran üzerine yansıması ise ortalama 1 gün alabiliyor.

İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ İstanbul'da Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konut inşa edecek. İstanbul TOKİ kura çekilişi takvimi ise henüz açıklanmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.



