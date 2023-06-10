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İstanbul toplu taşımada yeni dönem! Birer birer açıkladılar: Hem metrobüs hem denizyolu…

10.06.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul toplu ulaşım hatları için haberler peş peşe geldi. İstanbul trafik sorununu azaltmak için birseysel taşımacılığa çare olarak ilk sırada yer alan metrobüsü kullanan yolcu sayısı 1 milyonu aştı. Öte yandan denizyolu ulaşımı için de yeni hatların açılacağı ifade edildi. Bu kapsamda birinci öncelik olarak İstanbul’ın uzak bölgesi sayılan Avcılar’a yeni denizyolu hattı açılması planlanıyor.

İstanbul toplu taşımada yeni dönem! Birer birer açıkladılar: Hem metrobüs hem denizyolu…

Dünyada toplu taşımacılık sektörünün en büyük kuruluşu olan Uluslararası Toplu Taşıma Birliği'nin (UITP) Barselona'da gerçekleşen ve dünyanın toplu taşıma sektöründe geleceğinin tartışıldığı zirvede, İstanbul'dan da katılım yüksek oldu. Yenilikler ve çözümlerin ön plana çıktığı zirvede, İstanbul'un toplu ulaşımına katkı sağlayacak projeler değerlendirildi. UITP zirvesine, İstanbul ulaşımın belkemiğini oluşturan Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları temsilcileri de katıldı. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, oy birliğiyle Avrasya Bölgesi Başkanlığına ve UITP Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş ise Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin 2023- 2025 Suyolu Taşımacılığı Komitesi (Waterborne Transport Committee) Başkanı oldu. UITP birliğindeki Otobüs Komite Başkan yardımcılığına ise İETT Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Pınar Mutlu seçildi.

“ELEKTRİKLİ ARAÇLAR GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR"

Zirveyi de değerlendiren Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, “Burada farklı ve yeni teknolojileri görüyoruz. Ulaşım, pek çok açıdan değerlendiriyor. Ulaşımın teknik tarafı kadar sosyolojik tarafı da var. Bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Bu yüzden katkısı büyük" ifadelerini kullandı.

'Elektrikli araçlar gümbür gümbür geliyor' diyen Soy, "En çok sergilenen, elektrikli otobüsler. Yavaş yavaş dünyayı sarıyor. Özellikle farklı kamera sistemleri var, farkı monitör sistemleri var. Biz de metrolardaki hareketle ilgili, insanları saymakla veya güvenlikle ilgili bir takım farklı teknolojileri burada inceliyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

“TEKNİK KADROYU DA KADINLARLA GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

“Çalışan sayısını artırmaya çalışıyoruz ama özellikle teknik alanda başvuru az geliyor. Tren sürücüleri açısından sorun yaşamıyoruz ancak teknik kadroyu da kadınlarla güçlendirmek istediğimizde bunu çok fazla yapamıyoruz. İnşaat, makine gibi bölümleri kadınlar az tercih ediyorlar. Amacımız kadınlara hayal kurdurmak. Lisede okuyan genç kadına, ileride Metro İstanbul'da çalışmayı hayat ettirebilirsek bu bizim için mutluluk" diyen Soy sözlerini şöyle sürdürdü:

“KADIN TREN SÜRÜCÜSÜ 250'YE YAKLAŞTI"

“Şu an kadın tren sürücüsü 250'ye yaklaştı ve bunun 300'ü bulmasını hedefliyoruz. Sadece sayı olarak değil buna kültür değişimi olarak da bakıyoruz. Kadınların bulunduğu ortamın havası da değişiyor. İyi bir yol katettiğimizi düşünüyorum. Karikatürlerle metro alanlarında, kadınlar için özgür bir ortam olduğunu, toplu ulaşımda kadınların kendini rahat ve güvenli bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Kadınlarla yapılan anketlerde yüzde 51-52'i toplu ulaşımda kendilerini güvende hissetmediğini belirtiyor. Bunu değiştirmek lazım. Çok büyük kültürel bir değişim bunun da başından ortalarına doğru ilerliyoruz.”

İSTANBUL AVCILAR’A YENİ DENİZ YOLU HATTI GELİYOR

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin 2023-2025 Suyolu Taşımacılığı Komitesi Başkanı seçilen Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş ise, "İstanbul özelinde denizi geliştirme ve payını artırma yönelik projelerimiz var. 13 ilave hat yaptık. Çevre etki değerleri bakımından deniz taşımacılığı en düşük diyebileceğimiz değerlere sahip. Özellikle Avcılar gibi, İstanbul'un uzak bölgelerine yeni hatlar açarak. Özellikle raylı sistemlerle entegrasyonu önemsiyoruz. Böylelikle bireysel taşımacılığı İstanbul için azaltabiliriz. Ulaşımda iki unsur var süre ve bütçe. İnsanlar en hızlı ve en ekonomik neresi olacaksa onu tercih ediyorlar" dedi.

METROBÜS YOLCUSU BİR MİLYONU AŞTI

UITP birliğindeki Otobüs Komite Başkan yardımcılığına seçilen İETT Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Pınar Mutlu da, metrobüste yolcu artışının sürdüğünü ifade ederek, "Yolcu sayısında bir milyonu aştık. Bir milyonu aşan yolcuyu taşımak çok önemli. Geçen yıl UITP'nin zirvesinde, bu kadar otobüsle ve sıklıkla hizmet verilmesine inanamadılar. Metrobüs kapalı bir sistem, otobüs sayısını arttığınız zaman konvoy oluşuyor. Düşük kapasiteli araçlar yerine yüksek kapasiteli araçlarla sistemi destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


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