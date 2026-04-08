'İstanbul trafiğine nefes aldırıyor' Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı metrosunda yeni rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın 6 Nisan tarihinde 45 bin 981 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, hattın bugüne kadar bir günde taşıdığı en yüksek yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdığını açıkladı.

"2023 YILINDAN BU YANA TOPLAM 30,5 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİK"

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın daha önce 16 Şubat’ta 44 bin 467 yolcu, 3 Nisan’da 44 bin 887 yolcu ile rekor sayıda yolcu taşıdığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, “Hattımızın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Hattımızın Kargo Terminali-Kâğıthane etabının 2023 yılında hizmete sunulmasından bu yana toplam 30,5 milyon yolcuya hizmet verdik.” dedi.

TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METRO HATTI

Birçok “en”i bünyesinde barındıran Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı’nın İstanbul’un en uzun metro hatlarından biri olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin en hızlı metrosu İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her ay ortalama 1 milyonun üzerinde yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine imkan tanıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 28,5’i ise Gayrettepe istasyonumuzu kullanıyor."