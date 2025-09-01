FİNANS

İstanbul'un Ağustos enflasyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul'un Ağustos enflasyonunu açıkladı. İTO'nun verilerine göre, Ağustos ayında enflasyonda aylık bazda yüzde 2,56 artarken; yıllık bazda ise, yüzde 26,20 olarak gerçekleşti.

Ezgi Sivritepe

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul'un enflasyonunu duyurdu. Buna göre, toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Temmuz ayında yüzde 1,14 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, 2025 Ağustos ayında yüzde 2,56 oranında arttı.

İTO tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 26,20, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 33,30 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ağustos 2025’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Gıda Maddeleri grubunda yüzde 4,49, Madenler grubunda yüzde 4,30, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 3,64, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 1,43, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 0,83 artış; İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde -0,83 azalış gözlenirken; Mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlenmemiştir.

Yıllık ortalama bazda 2025 Yılı Ağustos ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; İnşaat Malzemelerinde yüzde 66,60, Mensucatta yüzde 55,41, Gıda Maddelerinde yüzde 30,94, İşlenmemiş Maddelerde yüzde 29,70, Kimyevi Maddelerde yüzde 26,55, Yakacak ve Enerjide yüzde 24,29, Madenlerde yüzde 18,83 artış gerçekleşmiştir."

