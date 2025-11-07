İstanbul'un en lüks AVM'si yıkılacak! Yerine ne yapılacağı merak ediliyordu, belli oldu

Türkiye’nin ilk lüks AVM konseptiyle kurulan Başakşehir’deki Prestige Mall, ağustos ayı itibarıyla faaliyetlerini sonlandırdı. Ziyaretçilerine kapılarını kapatan AVM’nin geleceği merak konusu olurken, Rus sermayeli MSFD A.Ş.’nin sahip olduğu arazinin satışa çıkarılacağı ve yerine rezidans projesi yapılacağı iddia edildi.

AVM YERİNE KONUT PROJESİ PLANI

Sözcü'nün haberine göre, mevcut yapı alışveriş merkezi olarak kullanılmayacak. MSFD A.Ş., gelen teklifleri değerlendiriyor ve Prestige Mall arazisinde konut ağırlıklı yeni bir proje için yatırımcılarla görüşüyor. Şirketin, satışa sıcak baktığı belirtiliyor.

KİRACILAR MAHKEME YOLUNA GİTTİ!

AVM’nin kapanma kararına rağmen bazı kiracılar, sözleşmeleri bitmeden mağazalarını boşaltmayı reddetti. Bu durumun ardından yargı süreci başlatıldı ve mahkeme kararının ardından AVM’nin tamamen kapatılması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE ALANINDA İLK OLMUŞTU!

2007 yılında açılan Prestige Mall, Türkiye’nin ilk lüks ve butik alışveriş merkezi olarak öne çıkmıştı. Ancak son yıllarda artan kiralar, azalan müşteri trafiği ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle AVM’nin gelirleri düşüşe geçti. Birçok markanın mağazalarını kapatmasıyla finansal sıkıntılar yaşandı.

GEÇTİĞİMİZ YIL PROFİLO AVM DE YIKILDI!

Türkiye genelinde yüksek enflasyon ve değişen tüketim alışkanlıkları, alışveriş merkezlerini zor durumda bıraktı. Geçtiğimiz yıl Profilo AVM’nin yıkılması ve yerine rezidans yapılmasının ardından, benzer bir durum da Prestige Mall için yaşanıyor.