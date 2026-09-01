İstanbul’un enflasyonu belli oldu: En sert artış eğitimde

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Kentte perakende fiyatların göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,66 yükselirken, yıllık artış yüzde 34,96 olarak gerçekleşti.

Toptan fiyat hareketlerini gösteren Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise ağustosta aylık yüzde 2,5 yıllık yüzde 25,07 arttı.

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Tüketici fiyatlarında ağustos ayının en yüksek artışı yüzde 17,28 ile eğitim harcamalarında kaydedildi. Eğitim grubunu yüzde 8,22 ile alkollü içecekler ve tütün yüzd 2,32 ile konut yüzde 1,43 ile ulaştırma ve yüzde 1,41 ile ev eşyası takip etti.

Çeşitli mal ve hizmetlerde fiyatlar yüzde 1,35 eğlence ve kültürde yüzde 1,11 haberleşmede yüzde 0,86 lokanta ve otellerde yüzde 0,72 gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 0,20 ile yükseldi.

Sağlık harcamalarında fiyat değişimi yaşanmazken, giyim ve ayakkabı grubunda 0,08 düşüş görüldü.

DÖNEMSEL FİYAT DEĞİŞİMLERİ ETKİLİ OLDU

Ağustos ayındaki tüketici fiyatlarının seyrinde eğitim, alkollü içecekler ve tütün konut ile ulaştırma gruplarındaki bazı ürün ve hizmetlerde görülen dönemsel ve kamu kaynaklı fiyat değişimleri etkili oldu.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde mevsimsel fiyat hareketleri öne çıkarken, giyim ve ayakkabı grubunda fiyatların aşağı yönlü seyretmesi endekse yansıdı.

TOPTAN FİYATLARINDA İŞLENMEMİŞ MADDELER ÖNE ÇIKTI

Toptan eşya fiyatlarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 7,29 ile işlenmemiş maddelerde görüldü. Bu grubu yüzde 2,75 ile yakacak ve enerji maddeleri yüzde 1,99 ile inşaat malzemeleri, yüzde 1,64 ile gıda maddeleri yüzde 1,47 ile madenler ve yüzde 0,38 ile kimyevi maddeler izledi. Mensucat grubunda ise değişim kaydedilmesi.

Yıllık artış madenlerde yüzde 37,68 gıda maddelerinde yüzde 27,71 inşaat malzemelerinde yüzde 24,77 yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 23,52 oldu. İşlenmemiş maddelerde yüzde 14,44 mensucatta yüzde 13,47 ve kimyevi maddelerde yüzde 9,71 artış gerçekleşti.