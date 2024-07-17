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İstanbul'un taksi sorunu için yeni adım! O formül İBB UKOME gündeminde!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.07.2024 09:54
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İstanbul'un taksi sorunu gündemdeki yerini korurken İstanbul’da ulaşıma yönelik düzenlemelerin ele alınacağı UKOME Alt Komisyon toplantısında, paylaşımlı yolculuk (uygulama bazlı ulaşım sistemi) konusu da masaya yatırılacak. İBB Ulaşım Dairesi’nin koordinasyonunda, konu üzerine önemli adımlar atılması planlanıyor.

İstanbul'un taksi sorunu için yeni adım! O formül İBB UKOME gündeminde!

İstanbul’un ulaşım sorununa kalıcı bir çözüm getirmeyi hedefleyen Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği (Uygulama Bazlı Ulaşım Sistemi), Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) gündem maddesi oldu. Konu toplantıda görüşülerek yol haritası belirlenecek.

"YÖNETMELİK İHTİYAÇ"

Paylaşımlı yolculuk uygulamaları (uygulama bazlı ulaşım sistemi), İstanbul gibi büyük şehirlerde trafiğin azalmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağladığını belirten Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, bu uygulamaların yasal zemine oturtulmasının, İstanbul’un taşımacılık alanındaki sorunlarını büyük ölçüde çözeceğini vurguladı. Öktem, özellikle vergi kaçağı, emek sömürüsü ve güvenlik sorunlarına dikkat çekerek, bu sorunların paylaşımlı yolculuk yönetmeliği ile ortadan kaldırılabileceğini belirtti.

Yapılan açıklamaya göre; Martı TAG, İstanbul’da 170 bin sürücü ve 4 milyon kullanıcıya hizmet veriyor. Ortalama araç bulma süresi 5,4 dakika olan TAG, yüzde 98 müşteri memnuniyeti oranı ile de dikkat çekiyor. Dijital kayıt sistemi sayesinde güvenlik ve şeffaflık sağlanırken, vergi kayıplarının da önüne geçiliyor. Bu uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte, İstanbul’da yıllık 1 milyar dolar civarında vergi getirisinin sağlanabileceği belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
taksi ibb
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