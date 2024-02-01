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İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 76'yı aştı

01.02.2024 12:23 | Son Güncelleme:
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) ocak ayı enflasyon verileri açıklandı. Verilere göre enflasyon yıllık yüzde 76,17, aylık yüzde 6,72 oldu.

İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 76'yı aştı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocak ayı toptan ve perakende fiyat değişimlerini açıkladı. Enflasyon yıllık yüzde 76,17, aylık yüzde 6,72 oldu. Sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 25 artış kaydedildi.

Ocak ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 6,72, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,69 oranında arttı.

2023 Ocak ayına göre 2024 Ocak ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO’nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 76,17, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 61,48 olarak gerçekleşti.

Ocak 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 25, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 20,67, diğer harcamalar grubunda yüzde 8,94, konut harcamalarında yüzde 7,58, gıda harcamalarında yüzde 5,51, ev eşyası harcamalarında yüzde 4,49, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2,81 artış, giyim harcamaları grubunda yüzde -3,87 azalış izlendi.

Ocak 2024’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; inşaat malzemeleri grubunda yüzde 13,22, kimyevi maddeler grubunda yüzde 11,16, gıda maddeleri grubunda yüzde 6,97, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,12, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,90 artış izlenirken; madenler grubunda yüzde -4,52 azalış izlendi. Mensucat grubunda ise fiyat değişimi gözlemlenmedi.

(İHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon İstanbul yıllık
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