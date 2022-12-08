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İstanbulkart'ta yeni dönem! Yılbaşından itibaren değişecek: Bunu yapmayan faydalanamayacak

08.12.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulkart sahipleri için 1 Ocak 2023'ten itibaren yeni dönem başlıyor. Ulaşımda kullanılan İstanbulkartların kişiselleştirilmesi uyarısı geldi. Buna göre, kişiselleştirilmeyen kartları kullananlar bundan böyle, özel aktarma, ücret iadesi ve resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak.

İstanbulkart'ta yeni dönem! Yılbaşından itibaren değişecek: Bunu yapmayan faydalanamayacak

Milyonlarca kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarında 1 Ocak itibarıyla yeni dönem başlıyor.

Ulaşımda kullanılan İstanbulkartların kişiselleştirilmesi gerekiyor.

Megakent İstanbul'da toplam 22 milyon aktif İstanbulkart bulunuyor. Bunların ise 3 milyonu henüz kişiselleştirilmemiş durumda.

Kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar, 1 Ocak tarihinden itibaren yine toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek. Ancak bu kartlara sahip kişiler, aktarma, ücret iadesi, resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak.

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Kişiselleştirme işlemi sadece kırmızı renkli anonim İstanbulkart’ta yapılabilecek.

Öğrenci, öğretmen, anne, 60 ve 65 yaş üstü gibi özel statüdeki İstanbulkartlar, mevcut haklardan faydalanmaya devam edecek.

Yolcuların 1 Ocak sonrası mağduriyet yaşamaması için İstanbulkart internet sitesi üzerinden işlemleri yapması gerekiyor.

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