İstanbullu o belediye adım attı! Bir ilçeye özel kart

Çekmeköy Belediyesi, Moneytolia iş birliğiyle Çekmeköy’de ikamet eden vatandaşlar için özel olarak hazırladığı Çekmeköy Kart’ın tanıtımını gerçekleştirdi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, AK Parti Çekmeköy ilçe başkanı Akın İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Tahsin İnce, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Murat Aslan, muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı.

Türkiye’nin milli ödeme sistemi TROY altyapısı uyumlu ön ödemeli kartın indirimleriyle aile ekonomisine destek olması, hediye ve ayrıcalıklarıyla kullanıcılarına avantajlı alışveriş imkânı sağlaması amaçlanıyor. İlk etapta Çekmeköy Belediyesi’ne ait sosyal tesisler, spor tesisleri ve belediye hizmetlerinde indirim ve ayrıcalıklar sağlayan kartın, kısa süre içinde ilçede faaliyet gösteren pek çok işletmeyi içine alması ve Türkiye geneline yayılması bekleniyor.

ALIŞVERİŞ YAPANA İNDİRİM

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Bir gün herkes Çekmeköy’de olacak demiştik adım adım buna ilerliyoruz. Çekmeköy Kart hakikaten çok önemli. Bu kart Çekmeköy ilçemizdeki birçok sosyal tesisimizde geçecek. Çekmeköy’de oturuyor olmak bu kartı almak için yeterli. Bölgemizde bulunan esnaf ve kuruluşlarımızla görüşeceğiz. Bu kart sahipleri indirim alabilecek ve o esnafımızla alışveriş yapmış olacak. Bizim için önemli olan aidiyet duygusu. Biz istiyoruz ki 18 yaşından büyük olan tüm Çekmeköylülerde bu kart bulunsun. Kartı alamayan gençlerimiz ise uygulama üstünden bu avantajlardan faydalansınlar. Ben proje paydaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu hizmet Çekmeköy Belediyesi’ne sıfır maliyetli bir çalışma. Emeği geçenlere ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

“AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLAYACAK”

Moneytolia CEO’su Sevinç Akpınaroğlu, Çekmeköy Belediyesiyle birlikte geliştirdikleri Çekmeköy Kart için şunları ifade etti:

“Çekmeköy Kart, belediyelerle iş birliği içerisindeki hedeflerimiz için önemli bir adım oldu. Moneytolia sistemini kullanan Çekmeköy Kart, hem pek çok aile bütçesine katkı sağlayacak hem de ilçedeki yerel işletmelere destek olacak. Çekmeköy Kart ile kullanıcılara indirimlerin yanı sıra ek hizmetler, hediye ve kampanyalar sunacağız. Çekmeköy vatandaşları ayrıca birçok finansal işlemini tek bir yerden kolayca gerçekleştirebilecek. Çekmeköy Kart’a da her geçen gün Çekmeköylülerin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek yeni fonksiyonlar eklenecek” dedi.

NASIL KULLANILACAK?

Sosyal tesislerde ya da üye işletmelerde hesabı öderken Çekmeköy Kart indiriminden yararlanılabilecek. Spor salonlarında, üye mağazalardaki alışverişlerde, ulaşım araçlarında, sağlık alanındaki harcamalarında bu kart ile yapılacak ödemelerde karta özel indirimler ve sosyal kültürel etkinliklere katılımlar ile puanlar kazanılacak. Bu puanlar uygulama üzerinden hediyeye de dönüştürülebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çekmeköy Kart sahibi olmak için Çekmeköy’de ikamet etmek, 18 yaşın üzerinde olmak ve TROY özelliği nedeniyle bankacılık mevzuatlarına uygun olmak yeterli. 18 Yaşından küçük olanlar ise Çekmeköy Kart uygulaması üzerinden avantajlardan faydalanabilecek.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





