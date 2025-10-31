FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İstanbullular 6 yılda ne kadar toplu taşma kullandığı belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbulkart verilerine göre, yılın ilk 9 ayında toplu ulaşımda 1 milyar 704 milyon 168 bin 537 yolculuk yapılırken, İstanbul'un fethiyle aynı güne denk gelen 29 Mayıs en çok seyahat edilen gün oldu.

İstanbullular 6 yılda ne kadar toplu taşma kullandığı belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkart verilerine göre, kenttekilerin metro, Marmaray, tramvay, otobüs, metrobüs, füniküler, teleferik ve vapurla gerçekleştirdiği toplu ulaşımdaki yolculuk sayısı, yılın ilk 9 ayında 1,7 milyarı aştı.

İstanbul'un fethiyle aynı tarihe denk gelen 29 Mayıs ise 8 milyon 305 bin 431 ile en fazla yolculuk yapılan gün oldu. O gün gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere ve kutlamalara katılan İstanbulluların dışarıda vakit geçirmesi, toplu ulaşım verilerine de yansıdı.

İlk 9 ayda en az yolculuk ise 3 milyon 467 bin 369 ile 12 Ocak'ta gerçekleşti.

Yine yılın ilk 9 aylık verilerine göre, toplu ulaşımla en çok seyahat yapılan ay, 213 milyon 944 bin 200 ile mayıs olurken, en az yolculuk ise 168 milyon 572 bin 653 ile ağustosta gerçekleşti.

SON 6 YILDA EN FAZLA SEYAHAT 29 MAYIS'TA

İstanbulkart'ın 2020-2025 dönemini kapsayan son 6 yıllık verilerinde de en fazla yolculuğun yapıldığı gün 29 Mayıs 2024 oldu. O gün toplam 8 milyon 846 bin 416 seyahatle son yılların rekoru kırıldı.

Geçen yıl en az seyahat ise 3 milyon 534 bin 914 ile 15 Aralık'ta gerçekleşirken, en hareketli ay da 239 milyon 343 bin 557 yolculukla mayıs olarak kaydedildi.

  • 2022 ve 2023'te yoğunluk ekimde
  • Verilere göre, en fazla yolculuk 2023'te 8 milyon 103 bin 104 ile 17 Ekim'de, 2022'de ise 8 milyon 664 bin 9 ile 6 Ekim'de gerçekleşti. Her iki yılda da ekim ayı toplu taşıma açısından zirveye çıkarken, en az yolculuk yapılan ay ise ocak oldu.

Toplu ulaşımdaki 2020 ve 2021 verileri, Kovid-19 salgınının etkisini açıkça gösterdi. 2020'de 12 Nisan'da en az seyahat 27 bin 361 ile gerçekleşirken, 3 Mart, 7 milyon 741 bin 772 yolculukla en yoğun gün olarak kaydedildi.

2021'de ise 10 Ocak'taki 399 bin 648 yolculuk en düşük, 17 Aralık'taki 7 milyon 244 bin 115 seyahat ise en yoğun gün olarak kayıtlara geçti.

YOĞUNLUK DEĞİŞMİYOR

Son 6 yılın verileri, İstanbul'da toplu ulaşımın en yoğun olduğu saatlerin sabah 06.00-09.00 ile akşam 16.00-20.00 aralığında olduğunu gösterdi.
Verilerine göre, sabah işe gidiş ve akşam dönüş saatleri, yıllara göre farklılık göstermeyerek toplu ulaşım araçlarının en çok kullanıldığı "zirve saatleri" oluşturdu.Kaynak: AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye turizmde rekorlara doymuyor!Türkiye turizmde rekorlara doymuyor!
Bakan Yumaklı duyurdu: 6 milyar 495 milyon lira ödenecekBakan Yumaklı duyurdu: 6 milyar 495 milyon lira ödenecek

Anahtar Kelimeler:
İstanbulkart
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.