FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbullunun gözü kulağı kritik toplantıda! İBB'nin teklifi ortaya çıktı: Her 500 kişiye bir taksi!

İstanbullunun gözü kulağı kritik toplantıda! İBB'nin teklifi ortaya çıktı: Her 500 kişiye bir taksi!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.08.2024 22:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbullunun kabusu haline gelen taksi çilesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bakanlığın konuya el atacağı ve taksi sayısının 18 binden 31 binin üzerine çıkacağı iddiası bir anda gündem olurken, İBB'nin yarın yapılacak UKOME toplantısı için hazırladığı teklif kulislere sızdı. İşte 'Uygulama tabanlı taksi sistemi' adı verilen teklifin detayları...

İstanbullunun gözü kulağı kritik toplantıda! İBB'nin teklifi ortaya çıktı: Her 500 kişiye bir taksi!

İstanbul'daki çözülemeyen taksi sorunu uzun yıllardır bakanlık temsilcileriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni UKOME toplantılarında karşı karşıya getiriyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimi, defalarca taksi sayısının artırılması için teklif hazırlarken, Ulaştırma Koordinasyon Müdürlüğü UKOME'de her teklif reddedildi.

İstanbul nüfus milyonlarca arttığı halde taksi sayısı 18 binde takılıp kaldı. 16 milyon nüfuslu kentte bugün taksi başına 861 kişi düşüyor. Hal böyle olunca mega kentte taksi bulmak neredeyse imkansız hale geliyor.

31 BİN 815 TAKSİ İDDİASI

Tartışmalar sürerken taksi sayısını artırmak için harekete geçildiği iddiası ortaya atıldı. Bloomberg'in üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre yeni bir yasa ile İstanbul'daki taksi sayısının 31 bin 815'e çıkarılacağı iddia edildi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kaynakları bunu doğrulamadı.

İMAMOĞLU, KRİTİK TOPLANTIYI İŞARET ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, x hesabından yaptığı paylaşımla perşembe günü yapılacak UKOME toplantısını işaret etti.

thumbs_b_c_1641822b212f0bdfc0961d9090d8fa34

İmamoğlu "Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını arttırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı. Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum" mesajını paylaştı.

İBB'NİN TAKSİ TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre; İBB'nin sunacağı teklifin detayları kulislere sızdı. İstanbul için yapılacak özel teklifte hedef her 500 kişiye bir taksi düşmesi planlanıyor. İBB'nin çözüm önerisi "Uygulama tabanlı taksi sistemi."

thumbs_b_c_5f57438209d3fdbda2fb761887e098c7

Bu sistemle taksiler, yalnızca elektronik ulaşım ve yönetim lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışacak.

Yoldan değil sadece entegre taksi duraklarından yolcu alabilecekler. Farklı renklerdeki taksilerde tepe lambası olmayacak.

Ama ayırt edici tasarıma sahip damalı T plakalı araçlar kullanılacak. Araçlarda güvenlik bölmeleri de olacak.

Sayılarının ise 2 bin 500 civarında olabileceği belirtiliyor.

Gözler şimdi perşembe günü yapılacak UKOME toplantısında.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İstanbul taksi ibb
En Çok Okunan Haberler
CHP'den Tanju Özcan kararı! Ceza verildi...

CHP'den Tanju Özcan kararı! Ceza verildi...

Önce yanmaya başladı ardından bomba gibi patladı

Önce yanmaya başladı ardından bomba gibi patladı

Binance'ten katliama tuz biber eken skandal karar

Binance'ten katliama tuz biber eken skandal karar

Bankalarda faizsiz kredi dönemi başladı! Rakamlar 50 bin TL'yi buldu

Bankalarda faizsiz kredi dönemi başladı! Rakamlar 50 bin TL'yi buldu

Mesleğini bırakıp o işe başladı! İnternetten video izleyerek öğrendi

Mesleğini bırakıp o işe başladı! İnternetten video izleyerek öğrendi

İBB'de taksi sorunu için harekete geçti!

İBB'de taksi sorunu için harekete geçti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.