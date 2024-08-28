İstanbullunun gözü kulağı kritik toplantıda! İBB'nin teklifi ortaya çıktı: Her 500 kişiye bir taksi!

İstanbul'daki çözülemeyen taksi sorunu uzun yıllardır bakanlık temsilcileriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni UKOME toplantılarında karşı karşıya getiriyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimi, defalarca taksi sayısının artırılması için teklif hazırlarken, Ulaştırma Koordinasyon Müdürlüğü UKOME'de her teklif reddedildi.

İstanbul nüfus milyonlarca arttığı halde taksi sayısı 18 binde takılıp kaldı. 16 milyon nüfuslu kentte bugün taksi başına 861 kişi düşüyor. Hal böyle olunca mega kentte taksi bulmak neredeyse imkansız hale geliyor.

31 BİN 815 TAKSİ İDDİASI

Tartışmalar sürerken taksi sayısını artırmak için harekete geçildiği iddiası ortaya atıldı. Bloomberg'in üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre yeni bir yasa ile İstanbul'daki taksi sayısının 31 bin 815'e çıkarılacağı iddia edildi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kaynakları bunu doğrulamadı.

İMAMOĞLU, KRİTİK TOPLANTIYI İŞARET ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, x hesabından yaptığı paylaşımla perşembe günü yapılacak UKOME toplantısını işaret etti.

İmamoğlu "Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını arttırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı. Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum" mesajını paylaştı.

İBB'NİN TAKSİ TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre; İBB'nin sunacağı teklifin detayları kulislere sızdı. İstanbul için yapılacak özel teklifte hedef her 500 kişiye bir taksi düşmesi planlanıyor. İBB'nin çözüm önerisi "Uygulama tabanlı taksi sistemi."

Bu sistemle taksiler, yalnızca elektronik ulaşım ve yönetim lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışacak.

Yoldan değil sadece entegre taksi duraklarından yolcu alabilecekler. Farklı renklerdeki taksilerde tepe lambası olmayacak.

Ama ayırt edici tasarıma sahip damalı T plakalı araçlar kullanılacak. Araçlarda güvenlik bölmeleri de olacak.

Sayılarının ise 2 bin 500 civarında olabileceği belirtiliyor.

Gözler şimdi perşembe günü yapılacak UKOME toplantısında.