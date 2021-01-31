İşte altının son fiyatı... 31 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Geçtiğimiz ayki Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurları ve altın fiyatı gerilemişti. Vatandaşlar altın ihtiyaçları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Son dönemlerde yaşanan gram altına yönelim nedeniyle gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Bu hafta, haftalık bazda yatırımcısına borsa döviz ve altın kaybettirdi. İşte 31 Ocak Kapalıçarşı’da altın fiyatları

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 433,62 Satış: 433,72

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın Alış: 705,00 TL'den Satış: 716,00 TL'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 2.810,00

Cumhuriyet altını satış: 2.849,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.409,00

Yarım altın satış: 1.430,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 2.892,42

Tam altın satış: 2.967,61

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 2.894,00

Ata altın satış: 2.933,00



