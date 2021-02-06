İşte altının son fiyatı... 6 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Altın bir süredir devam eden düşüşünü sürdürüyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Son dönemlerde yaşanan gram altına yönelim nedeniyle gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Bu hafta, haftalık bazda yatırımcısına borsa kazandırdı, döviz ve altın kaybettirdi. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı haftanın son günü, günü bir önceki güne göre yüzde 1,09 düşüş ile 405,70 liradan tamamladı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da Cuma günü kapanışta gram altın bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 1,09 azalış ile 405,70 liradan işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da 405,50 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 405,70 TL'den, 2.673 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 2.694 TL’den, 370 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 374 TL’den, 2.612 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.632 TL’den, 1.306 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.316 TL’den ve 653 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 658 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın düşer mi sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrilirken analistlerin de bu noktada önemli değerlendirmeleri bulunuyor.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,10, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,85 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,51 ile hisse senedi fonları oldu.
Bu hafta, haftalık bazda borsa kazandırdı, altın, dolar ve euro yatırımcısına kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,65 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 6,65, Dolar/TL yüzde 3,30 ve Euro/TL ise yüzde 4,44 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 1.471,54, en yüksek 1.549,51 puanı gördükten sonra haftayı bir önceki haftadaki kapanışına göre yüzde 3,65 azalarak 1.527,17 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,65 kayıpla 405,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,59 azalışla 2.694,00 liraya geriledi. Geçtiğimiz hafta 705,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 658,00 liraya düştü. Bu hafta ABD doları yüzde 3,30 değer kaybetti ve 7,0540 liraya düştü. Euro da yüzde 4,44 azaldı ve 8,4720 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,10, bireysel emeklilik fonları ise yüzde 0,85 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içerisinde en çok kazandıran yüzde 1,51 ile hisse senedi fonları olarak kaydedildi.
Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu gelişmelerle artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi. Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, dolar kurunun, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi. Aynı zamanda teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç, 1.770 doların destek konumunda olduğu kaydedildi.
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