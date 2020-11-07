İşte altının son fiyatı... 7 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Özellikle ABD Başkanlık Seçimleri, seçim sonuçlarının altındaki hareketliliğe etkisi noktasında takip ediliyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Çeyrek altındaki yükseliş sebebiyle vatandaşlar da gram altına yönelim de gözlemleniyor. Bu yüzden gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Son günlerde gram altında da ciddi yükseliş yaşanıyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 2,81 artışla 538,70 liradan tamamladı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da cuma günü kapanışta gram altın bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 2,81 yükselişle 538,70 liradan işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da 538,50 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 538,70 TL’den, 3.549 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.570 TL’den, 491 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 495 TL’den, 3.468 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.488 TL’den, 1.734 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.744 TL’den ve 867 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 872 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın düşer mi sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrilirken analistlerin de bu noktada önemli değerlendirmeleri bulunuyor.
Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildiriyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Analistler; teknik olarak ons altın fiyatında 1.900 doların destek, 1.960 doların da direnç olarak öne çıktığını kaydediyor.
Geçtiğimiz haftaya göre değerlendirme yapıldığında ise; bu hafta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı %6,21 kazanım ile 538,70 TL'ye, Cumhuriyet altınının satış fiyatı %6,19 artış ile 3.570,00 TL'ye yükseldi. Geçtiğimiz hafta 821 TL olan çeyrek altın satış fiyatı da 872 TL'ye çıktı. Dolayısıyla bu hafta altın, dolar, euro ve borsa kazandırdı.
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