İngiliz Bankası analisti: "Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir" İşte çarpıcı 2021 altın tahmini!

ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, açıklanan şirket finansal sonuçları ve makroekonomik veriler, pay piyasalarında iç dinamiklerin öne çıkmasına neden oluyor. Teşvik paketlerinin hayata geçirilmesiyle altın fiyatlarının dikey yönde seyredeceğini belirten analistlerden yorumlar gelmeye devam ediyor. 70'ten fazla ülkede şubesi bulunan İngiliz merkezli Standard Chartered bankasının analistlerinden ons altın için rekor tahmin geldi. Şubat ayına sert düşüşle başlayan altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek merak edilirken, dev bankanın analistlerinden Suki Cooper açıklama yaparak, yılın ikinci çeyreğinde ons altın için rekor bir tahminde bulundu. Peki altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları nasıl, ne zaman yükselecek?
Altın yatırımcıları kısa vadeli yatırımlardan karlı çıkmasa da analistlerin yorumlarında uzun vadeli yatırımlardan karlı çıkılacağı yönünde. Uzmanların belirttiği 1835 - 1880 gibi direnç noktalarını geçmesi beklenen altın için en önemli destek teşvik paketlerinin işleme alınması. Şu an 1835 dolar civarında fiyat belirleyen ons altını, uzmanların beklentilerine göre ilerleyen günlerde güzel günler bekliyor. Altın 2021 yılında ne olacak merak edilirken, Suki Cooper'dan yılın ilk çeyreğine kötü başlayan ons altını ikinci çeyrekte rekor bekliyor yorumu geldi. Standard Chartered analistlerinden Cooper'ın, paylaştığı raporunda, altının yükselişine devam edebileceği belirtildi. Peki altın ne zaman yükselecek?
Cooper açıklamasında Şubat ayının ilk haftasında küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin olumlu olduğunu belirterek, eğer piyasalar bu şekilde devam ederse yılın ikinci çeyreğinde ons altın fiyatlarının tüm zamanların rekorunu kırarak 2.070 dolar olabileceğini belirtti. İngiliz bankası Standard Chartered tarafından yapılan araştırmada, ons altın fiyatının 2021 yılının ilk çeyreğinde 1.930 dolar ikinci çeyreğinde ise 2.075 dolar civarında olabileceği belirtildi.
Cooper yaptığı açıklamada, fiziksel piyasanın Hindistan ve Çin'deki büyümenin öncülüğünde 2020’nin son çeyreğinde toparlanmaya başladığını vurgulayarak, bu durumun ons altını yükseltebileceğini belirtti. Cooper açıklamasında, "Bu bölgelerden gelen talep yumuşamaya başladı, bu da ons altın fiyatını yükseltmek için işin çoğunu yatırımcının yapması gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullanarak şöyle söyledi:
"Merkez bankalarının 2019 yılındaki rekor talebi sonrası 2020 yılında düşüş yaşandı. 2021 yılında yeniden yükselmesini bekliyoruz. Fiyatların yeniden artacağına inanıyoruz."
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