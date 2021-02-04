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İngiliz Bankası analisti: "Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir" İşte çarpıcı 2021 altın tahmini!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.02.2021 09:51 | Son Güncelleme

"Altın düşmeye devam edecek mi" sorusu yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Şubat ayına hızlı başlayan altın fiyatları ikinci gününde sert düştü. Analistler altın fiyatlarının teşvik paketlerini beklediğini belirtti. Bu süreçte dikkat çeken bir yorumda Standard Chartered bankasının analistlerinden Suki Cooper'dan geldi. Cooper ons altın için rekor tahminde bulunarak yılın ikinci çeyreğinde ons altının 2.070 dolar olabileceğini söyledi.

ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, açıklanan şirket finansal sonuçları ve makroekonomik veriler, pay piyasalarında iç dinamiklerin öne çıkmasına neden oluyor. Teşvik paketlerinin hayata geçirilmesiyle altın fiyatlarının dikey yönde seyredeceğini belirten analistlerden yorumlar gelmeye devam ediyor. 70'ten fazla ülkede şubesi bulunan İngiliz merkezli Standard Chartered bankasının analistlerinden ons altın için rekor tahmin geldi. Şubat ayına sert düşüşle başlayan altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek merak edilirken, dev bankanın analistlerinden Suki Cooper açıklama yaparak, yılın ikinci çeyreğinde ons altın için rekor bir tahminde bulundu. Peki altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları nasıl, ne zaman yükselecek?

"ONS ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRACAK"

Altın yatırımcıları kısa vadeli yatırımlardan karlı çıkmasa da analistlerin yorumlarında uzun vadeli yatırımlardan karlı çıkılacağı yönünde. Uzmanların belirttiği 1835 - 1880 gibi direnç noktalarını geçmesi beklenen altın için en önemli destek teşvik paketlerinin işleme alınması. Şu an 1835 dolar civarında fiyat belirleyen ons altını, uzmanların beklentilerine göre ilerleyen günlerde güzel günler bekliyor. Altın 2021 yılında ne olacak merak edilirken, Suki Cooper'dan yılın ilk çeyreğine kötü başlayan ons altını ikinci çeyrekte rekor bekliyor yorumu geldi. Standard Chartered analistlerinden Cooper'ın, paylaştığı raporunda, altının yükselişine devam edebileceği belirtildi. Peki altın ne zaman yükselecek?

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TARİH VERDİ: ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Cooper açıklamasında Şubat ayının ilk haftasında küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin olumlu olduğunu belirterek, eğer piyasalar bu şekilde devam ederse yılın ikinci çeyreğinde ons altın fiyatlarının tüm zamanların rekorunu kırarak 2.070 dolar olabileceğini belirtti. İngiliz bankası Standard Chartered tarafından yapılan araştırmada, ons altın fiyatının 2021 yılının ilk çeyreğinde 1.930 dolar ikinci çeyreğinde ise 2.075 dolar civarında olabileceği belirtildi.

COOPER'DAN ÇİN VE HİNDİSTAN YORUMU!

Cooper yaptığı açıklamada, fiziksel piyasanın Hindistan ve Çin'deki büyümenin öncülüğünde 2020’nin son çeyreğinde toparlanmaya başladığını vurgulayarak, bu durumun ons altını yükseltebileceğini belirtti. Cooper açıklamasında, "Bu bölgelerden gelen talep yumuşamaya başladı, bu da ons altın fiyatını yükseltmek için işin çoğunu yatırımcının yapması gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullanarak şöyle söyledi:

"Merkez bankalarının 2019 yılındaki rekor talebi sonrası 2020 yılında düşüş yaşandı. 2021 yılında yeniden yükselmesini bekliyoruz. Fiyatların yeniden artacağına inanıyoruz."

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