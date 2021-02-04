İngiliz Bankası analisti: "Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir" İşte çarpıcı 2021 altın tahmini!

ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, açıklanan şirket finansal sonuçları ve makroekonomik veriler, pay piyasalarında iç dinamiklerin öne çıkmasına neden oluyor. Teşvik paketlerinin hayata geçirilmesiyle altın fiyatlarının dikey yönde seyredeceğini belirten analistlerden yorumlar gelmeye devam ediyor. 70'ten fazla ülkede şubesi bulunan İngiliz merkezli Standard Chartered bankasının analistlerinden ons altın için rekor tahmin geldi. Şubat ayına sert düşüşle başlayan altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek merak edilirken, dev bankanın analistlerinden Suki Cooper açıklama yaparak, yılın ikinci çeyreğinde ons altın için rekor bir tahminde bulundu. Peki altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları nasıl, ne zaman yükselecek?

"ONS ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRACAK"

Altın yatırımcıları kısa vadeli yatırımlardan karlı çıkmasa da analistlerin yorumlarında uzun vadeli yatırımlardan karlı çıkılacağı yönünde. Uzmanların belirttiği 1835 - 1880 gibi direnç noktalarını geçmesi beklenen altın için en önemli destek teşvik paketlerinin işleme alınması. Şu an 1835 dolar civarında fiyat belirleyen ons altını, uzmanların beklentilerine göre ilerleyen günlerde güzel günler bekliyor. Altın 2021 yılında ne olacak merak edilirken, Suki Cooper'dan yılın ilk çeyreğine kötü başlayan ons altını ikinci çeyrekte rekor bekliyor yorumu geldi. Standard Chartered analistlerinden Cooper'ın, paylaştığı raporunda, altının yükselişine devam edebileceği belirtildi. Peki altın ne zaman yükselecek?