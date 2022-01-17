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İşte doların patronu Fed'in 2021 kârı

17.01.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Merkez Bankası Fed 2021 yılında kârını bir önceki yıla göre 19,3 milyar dolar arttırarak 107,8 milyar dolara yükseltti.

İşte doların patronu Fed'in 2021 kârı

ABD Merkez Bankası (Fed), koronavirüs salgını döneminde bilançosunun rekor seviyeye yükselmesinin ve ekonomiye destek vermeye devam etmesinin etkisi ile 2021 yılında geçen yılın üzerinde bir kâr elde etti.

2021 yılında kârını 2020 yılına göre 19,3 milyar dolar artıran Fed 107,8 milyar dolara çıkardı. 2020 yılında ABD Hazinesi'ne kârından 86,9 milyar dolar gönderen Fed, 2021 yılında ise 107,4 milyar dolar verdi.

Fed bilançosu geçtiğimiz 2 yılda 4,1 milyar dolardan 8,7 milyar dolara yükseldi.

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Fed
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