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İşte memura yapılacak yeni zam miktarı!

30.11.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılına girmemize az bir süre kalırken, memurların gözü kulağı hükümetten gelecek zam haberine çevrildi. Memurlara yeni yılda 3 zam birden göründü. İşte o rakamlar…

İşte memura yapılacak yeni zam miktarı!

Memurlara yılda iki kere zam yapılmaktadır. Bu zam oranları ise yıl içindeki son 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenmektedir. 2022 yılı zam oranlarınin netleşmesi için TÜİK’in açıklayacağı iki veri kaldı. Bu verilerin açıklanmasının ardından maaşlar da netleşecek. Şu anda ise memura üç alanda zam göründü.

MEMUR MAAŞLARI İÇİN ÇEŞİTLİ TAHMİNLER VAR

TÜİK’in son 4 aylık enflasyon verilerini açıklamasının ardından memurlara yapılacak zam oranı ile ilgili çeşitli tahminlerde bulunuldu. Tahminlerden birine bakacak olursak ocak ayında 3 zam birden alacak olan memurlara yüzde 5 zam ve 2021’in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3’ü kadar da fark yansıtılacak. Merkez Bankası tahminine göre enflasyon farkı yüzde 6.17 olacak ve zam yüzde 11.17’ye ulaşacak. Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki TÜFE tahminine göre ise zam yüzde 12.01 olacak.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, alım gücünü yükseltmek için memur ve memur emekli aylıklarına 1000 lira ek zam ve yüzde 3 refah payı verilmesini talebinde bulundu. Memur ve emekli zammı yüzde 12 olursa en düşük memur maaşı 492 lira artışla 4 bin 102 liradan 4 bin 594 liraya çıkacak.

400 TL’LİK TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ ÖDENECEK

Milyonlarca Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62’lik bir artış olacak.

Her 6 ayda bir Enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

AİLE YARDIMI DA DEĞİŞECEK

TÜFE’deki artış ile birlikte aile yardımı da artacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun 588,47 TL olan aile yardımı, yüzde 12.01’lik artış olursa 659,15 TL’ye çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Memur
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