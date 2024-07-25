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  4. İşte SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediye! Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etmişti

İşte SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediye! Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etmişti

25.07.2024 15:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü grup toplantısında CHP'li belediyeleri hedef alarak SGK'ya olan borçlarının altını çizerek en yakın zamanda bu borçların ödenmesi gerektiğini belirtmişti. CHP lideri de Özgür Özel bu bu söyleme yanıt vererek, 'Önce kendi belediyelerine baksınlar' çıkışında bulunmuştu. SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediye belli oldu!

İşte SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediye! Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etmişti

CHP'li belediyeler arasında SGK'ya en fazla borcu olanlar sıralamasında bir numarada Ankara var! Ankara'nın SGK'ya olan borcu 5,7 milyar TL! İzmir Büyükşehir Belediyesinin borcu 5,3 milyar TL!

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İŞTE EN FAZLA SGK BORCU OLAN BEŞ BELEDİYE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3. sırada! İBB'nin SGK borcu ise 3,3 milyar TL! Listenin 4. sırasında

Adana Büyükşehir Belediyesi var. Adana Büyükşehir Belediyesinin borcu 3 milyar TL!

Listenin 5. sırasında ise İstanbul'da bir ilçe belediyesi var. Şişli Belediyesinin SGK borç tutarı 1,8 milyar TL!

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BAKAN IŞIKHAN'DAN BORÇLU BELEDİYELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, borçlu belediyelere ilişkin olarak yeni bir paylaşım yaptı. Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediyelerin SGK’ya olan prim borçları ile ilgili birtakım gerçekleri aziz milletimize aktarmamız ve CHP’li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor. SGK’ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir. Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik." ifadesini kullandı.

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"BORÇLARIN %67,7’Sİ TEK BAŞINA CHP’Lİ BELEDİYELERE AİT"

Işıkhan şunları kaydetti:

Türkiye genelinde belediyelerin SGK’ya olan toplam prim borcu 96 Milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bu borçların %67,7’si tek başına CHP’li belediyelere ait.

SGK’ya en fazla prim borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 5 Milyar 751 Milyon TL’dir. Belediyeyi 2019’da AK Parti’den devraldığında borcu 225 Milyon TL iken, bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır. Dolayısıyla “seçim oldu” diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur.

IŞIKHAN'DAN CHP'Lİ BELEDİYELERE ÇAĞRI

CHP’li belediye başkanlarına tavsiyemiz; emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir.

Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor."

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