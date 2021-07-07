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İşte zamlı maaş ve bayram ikramiyeleri! Kim ne kadar alacak?

07.07.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayı emeklilerin ayı oldu. Kabine Toplantısı sonrası emeklilerin yüzünü güldürecek açıklamalarda bulunun Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyelerinin ve zamlı maaşların ne zaman yatırılacağını duyurdu.

İşte zamlı maaş ve bayram ikramiyeleri! Kim ne kadar alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Hem zamlı maaş hem de bayram ikramiyesi alacak emeklilere müjde veren Erdoğan, maaşların ne zaman yatacağını da belirtti. Bu haberden sonra emekliler ne kadar zam alacaklarını merak ediyordu. Sizler için daha önceki maaşınız üzerinden hesaplama gerçekleştirdik. Detaylar haberimizde…

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin Temmuz ayı maaşlarının zamlı yatırılacağını ve bayram ikramiyesinin de verileceğini duyurdu. Maaş ve bayram ikramiyesinin Kurban Bayramı’ndan hemen önce yatırılacağının da müjdesini verdi. Zam oranlarını önceki gün öğrenen emeklilere, bir de erken ödeme müjdesi geldi. Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerine 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilere 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerine 16 Temmuz’da ödenecek.

MAAŞLAR ERKEN YATACAK

Bayram öncesinde tüm emeklilere zamlı maaş ödemeleri tamamlanacak. SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur emeklileri de her ayın 25'i ile 28'i arasında maaşını alıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geldiğinde, maaşlar 20 Temmuz tarihinden önce tamamlanacak. Cumhurbaşkanı’nın verdiği müjdeyle, ödemeleri bayrama ve bayram sonrasına denk gelen emekliler, yüzde 8.45 artışın yansıtıldığı maaşlarını erkenden alabilecek.

MEMUR EMEKLİLERİN ZAM FARKI YATIRILACAK

Ayın 1’i ile 5’i arasında maaş alan memur emeklileri ise bu ay enflasyon verileri beklendiğinden maaşlar zamsız olarak yatırıldı. Memur emeklilerinin yüzde 8.45 zamla oluşan farkının da bayramdan önce verilmesi bekleniyor. 
Hem maaş hem bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak.

GELEN ZAMLA BİRLİKTE DEĞİŞEN EMEKLİ AYLIKLARI TABLOSU

ESKİ YENİ

Net maaş Ek Ödemeli Maaş Net maaş Ek ödemeli maaş
1500 TL 1575 TL 1.626,75 TL 1.708,08 TL
1550 TL 1627 TL 1.680,97 TL 1.765,02 TL
1600 TL 1664 TL 1.735,20 TL 1.804,60 TL
1650 TL 1716 TL 1.789,42 TL 1861TL
1700 TL 1768 TL 1.843,65 TL 1.917,39 TL
1750 TL 1820 TL 1.897,87 TL 1.973,79 TL
1800 TL 1872 TL 1.952,10 TL 2.030,18 TL
1850 TL 1924 TL 2.006,32 2.086,57

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Emekliye bayram ikramiyesi için tarih belli olduEmekliye bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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