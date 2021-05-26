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İsteğe bağlı sigortalılık nedir? 30 günden az çalışanlar bu habere dikkat...

26.05.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar isteğe bağlı sigortalılığın ne olduğunu ve nasıl başvuru yapıldığını araştırmaya başladı. Peki İsteğe bağlı sigortalılık nedir? İsteğe bağlı sigortaya kimler başvuru yapabilir? İsteğe bağlı sigorta nasıl sona erer? 30 günden az çalışanlar bu habere dikkat...

İsteğe bağlı sigortalılık nedir? 30 günden az çalışanlar bu habere dikkat...

Yapılan yeni düzenleme ile vatandaşlar: İsteğe bağlı sigortalılık nedir? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki İsteğe bağlı sigortaya kimler başvuru yapabilir? İsteğe bağlı sigorta nasıl sona erer? merak edilen sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. 30 günden az çalışanlar bu habere dikkat...

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK NEDİR?

İsteğe başlı sigorta; kişinin kendi isteğine bağlı olarak prim ödeme yoluyla genel sağlık sigortasına veya uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmasını sağlayan bir uygulamadır. Söz konusu uygulamadan faydalanan kişiler uzun vadede gerekli şartları yerine getirdiği takdirde ömür boyu, ölüm durumunda ise varsa hak sahipleri, sigorta kollarının sunduğu imkanları elde eder.

Peki kısmi süreli çalışan sigortalılar, eksik süresi olan vatandaşlar eksik sürelerini isteğe bağlı olarak ödeyebilir mi? Yanıt evettir. Yapılan yeni düzenleme ile 30 günden az süreli işlerde çalışan sigortalı vatandaşlar, eksik kalan sürelerini kendi arzusu dahilinde ödeyebilme fırsatına sahiptir.

Emekli Sandığı Kanunu gereğince isteğe bağlı iştirakçi olarak geçen dönemlerde ikramiyenin ödenmesi söz konusu değildir. 4(b) kapsamındaki isteğe bağlı sigortalı vatandaşlar kısa vadeli sigorta primi ödemeleri gerçekleştirmedikleri için kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sayılmazlar. Böylelikle iş görmezlik ödeneği alamazlar.

İsteğe bağlı sigortalılık nedir? 30 günden az çalışanlar bu habere dikkat...

İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İsteğe bağlı sigortalı olmak için, ikamet adresi Türkiye'de olanlar ve Türkiye'de ikamet ederken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türklerden aranan şartlar aşağıdaki gibidir:

5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,

Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,

Kendi sigortalılıkları sebebiyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,

18 yaşını dolduran kişiler.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NASIL SONA ERER?

İsteğe bağlı sigortayı sona erdirmek için kişinin talepde bulunması gerekmektedir. İsteğe bağlı sigortalılık: primi ödenmiş son günü takip eden günden, aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden, ölen sigortalının ölüm tarihinden, itibaren sona erer.

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