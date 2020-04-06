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İşten çıkarılanlara devletten destek! 2354 TL'ye kadar maaş fırsatı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2020 10:38 | Son Güncelleme

Kişinin yasada belirlenen şartlara uyum sağladığı takdirde, işsiz kaldığı dönem içinde belirli miktarda aldığı ücrete işsizlik maaşı denir. Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı, İŞKUR tarafından verilir. İşsizlik maaşı nedir, nasıl alınır ve şartları nelerdir diye merak edenler için soruları cevapladık.

İşten çıkarılanlara devletten destek! 2354 TL'ye kadar maaş fırsatı!

Kişinin işsiz kaldığı süre içinde işsizlik maaşı almak için birtakım şartları taşıması gerekir. İşsizlik maaşı hakkından yararlanabilmek için İŞKUR birimine gitmeniz ya da e-Devlet üzerinden işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmanız yeterlidir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Daha önce çalışan kişinin işsiz kalmasıyla aldığı maddi desteğe işsizlik maaşı adı verilir. Başvuruları e-Devlet veya İŞKUR resmi web sitesinden yapabileceğiniz gibi, en yakın İŞKUR merkezine T.C. kimlik kartınızla giderek de gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle dikkat etmeniz gerek nokta işsiz kaldığınız 30 gün içerisinde başvuruyu tamamlamış olmanızdır. İşte, kişinin işsizlik ödeneği alması için gereken koşullar:

  • Kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmış olması gerekir. (İşten çıkarılmış olmak)
  • İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün iş sözleşmesine sadık olunmalıdır.
  • İş sözleşmesinin iptal edilmesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak gerekir.
  • İş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde kişinin, en yakın İŞKUR birimine giderek veya da resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerekir.

  • İş sözleşmesinin bitmesinden önceki son 120 günde eksiksiz prim gününe sahip olmak gerekir.
    İşsizlik maaşı başvurusunda bulunan ve başvuruları kabul edilen kişilerin yararlanabileceği diğer haklar:

  • Genel Sağlık Sigortası primleri
  • Yeni bir iş bulma
  • İşsizlik ödeneği
  • Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimleri
    İşsizlik ödeneği alma hakkına sahip bireyler Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki tüm sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkında sahiptir. Ancak Genel Sağlık Sigortası priminin ödenmesi, emeklilik için doldurulan prim günü olarak kabul edilmez.

İŞSİZLİK MAAŞI SÜRESİ NASIL BELİRLENİR?

Kişinin hizmet verdiği kurumdaki iş sözleşmesinin feshedilmesinden önceki son üç yıl içinde;

  • İşsizlik sigortası primi ödeyerek 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsiz kalmış kişilere 180 gün,
    -İşsizlik sigortası primi ödeyerek 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsiz kalmış kişilere 240,
  • İşsizlik sigortası primi ödeyerek 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsiz kalmış kişilere 300 gün,
    işsizlik maaşı ödenmesine karar verilmiştir.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik maaşı, kişinin işsiz kalmadan önceki son 4 ay içerisindeki ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı olarak belirlenmiştir. İşsizlik maaşınızı hesaplamak için önce sigorta hizmet dökümünüze göz atmalısınız. İşsizlik ödeneği, kişi çalışırken aldığı brüt kazancın yüzde 80'inini geçemez. Alınan işsizlik maaşı damga vergisi hariç olmak üzere, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İŞSİZLİK MAAŞI NEREDEN ALINIR?

İşsizlik maaşı almak için başvuru yapan kişiler başvuru durumlarını e-Devlet kapısından kontrol edebilir. Ödeneği almayı hak kazanan kişilere, her ayın beşinde aylık olarak işsizlik maaşı ödemesi yapılır. Ödeme tarihini daha ön bir tarihe çekmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına müracaat etmelisiniz. İşsiz kalarak işsizlik ödeneği alan kişiler, herhangi bir PTT bankası şubesine T.C. kimlik kartıyla giderek maaşlarını alabilir.

GÜNCEL İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik maaşı, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak ihtiyaç sahiplerine ödenir. 2020'de asgari ücretin belli olmasıyla, güncel işsizlik maaşı da belli oldu. 2020 yılı itibari ile en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 Türk lirası ödenmesine karar verildi.

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