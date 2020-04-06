İşten çıkarılanlara devletten destek! 2354 TL'ye kadar maaş fırsatı!

Kişinin işsiz kaldığı süre içinde işsizlik maaşı almak için birtakım şartları taşıması gerekir. İşsizlik maaşı hakkından yararlanabilmek için İŞKUR birimine gitmeniz ya da e-Devlet üzerinden işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmanız yeterlidir.
Daha önce çalışan kişinin işsiz kalmasıyla aldığı maddi desteğe işsizlik maaşı adı verilir. Başvuruları e-Devlet veya İŞKUR resmi web sitesinden yapabileceğiniz gibi, en yakın İŞKUR merkezine T.C. kimlik kartınızla giderek de gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle dikkat etmeniz gerek nokta işsiz kaldığınız 30 gün içerisinde başvuruyu tamamlamış olmanızdır. İşte, kişinin işsizlik ödeneği alması için gereken koşullar:
İş sözleşmesinin bitmesinden önceki son 120 günde eksiksiz prim gününe sahip olmak gerekir.
İşsizlik maaşı başvurusunda bulunan ve başvuruları kabul edilen kişilerin yararlanabileceği diğer haklar:
Kişinin hizmet verdiği kurumdaki iş sözleşmesinin feshedilmesinden önceki son üç yıl içinde;
İşsizlik maaşı, kişinin işsiz kalmadan önceki son 4 ay içerisindeki ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı olarak belirlenmiştir. İşsizlik maaşınızı hesaplamak için önce sigorta hizmet dökümünüze göz atmalısınız. İşsizlik ödeneği, kişi çalışırken aldığı brüt kazancın yüzde 80'inini geçemez. Alınan işsizlik maaşı damga vergisi hariç olmak üzere, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
İşsizlik maaşı almak için başvuru yapan kişiler başvuru durumlarını e-Devlet kapısından kontrol edebilir. Ödeneği almayı hak kazanan kişilere, her ayın beşinde aylık olarak işsizlik maaşı ödemesi yapılır. Ödeme tarihini daha ön bir tarihe çekmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına müracaat etmelisiniz. İşsiz kalarak işsizlik ödeneği alan kişiler, herhangi bir PTT bankası şubesine T.C. kimlik kartıyla giderek maaşlarını alabilir.
İşsizlik maaşı, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak ihtiyaç sahiplerine ödenir. 2020'de asgari ücretin belli olmasıyla, güncel işsizlik maaşı da belli oldu. 2020 yılı itibari ile en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 Türk lirası ödenmesine karar verildi.
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