İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi yasağı uzatıldı mı?

Koronavirüs nedeniyle işçilerin haklarının savunulması açısından işten çıkarma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Böylece uzun bir süre işverenler, çalışanını işten çıkarmak konusunda yasaklar ve yaptırımlarla karşı karşıya geldi. Söz konusu yasağa ilişkin işçiler ve iş verenler yeni gelişmeleri merakla takip ediyor, yeni gelişmelere ilişkin internet üzerinden araştırma yapıyor. İşten çıkarma yasağının uzatılmasına ve esnaflara yönelik destek geçen aylarda Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki salgın sürecinde devam eden işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi yasağı uzatıldı mı? İşte detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? İŞÇİ YASAĞI UZATILDI MI?

İşten çıkarma yasağına ilişkin alınan son karar açıklandı. Söz konusu karara göre, pandemi döneminde işçilerin hakkının korunduğu işten çıkarma yasağı, 30 Haziran'da bitecek.

İşten çıkarma yasağı, Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

İş kanununa geçici olarak 10. madde eklendi. Söz konusu maddede belirtilen şartlar dışında işten çıkarmanın yasak olduğu aktarılıyor. Belirlenen kararlar şu şekildedir;