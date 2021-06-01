İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi yasağı uzatıldı mı?

Koronavirüs nedeniyle işçilerin haklarının savunulması açısından işten çıkarma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Böylece uzun bir süre işverenler, çalışanını işten çıkarmak konusunda yasaklar ve yaptırımlarla karşı karşıya geldi. Söz konusu yasağa ilişkin işçiler ve iş verenler yeni gelişmeleri merakla takip ediyor, yeni gelişmelere ilişkin internet üzerinden araştırma yapıyor. İşten çıkarma yasağının uzatılmasına ve esnaflara yönelik destek geçen aylarda Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki salgın sürecinde devam eden işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi yasağı uzatıldı mı? İşte detaylar...
İşten çıkarma yasağına ilişkin alınan son karar açıklandı. Söz konusu karara göre, pandemi döneminde işçilerin hakkının korunduğu işten çıkarma yasağı, 30 Haziran'da bitecek.
İşten çıkarma yasağı, Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
İş kanununa geçici olarak 10. madde eklendi. Söz konusu maddede belirtilen şartlar dışında işten çıkarmanın yasak olduğu aktarılıyor. Belirlenen kararlar şu şekildedir;
Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı durumlar ve benzer nedenler,
Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmeleri süresinin bitmesi,
İşyerinin kapanması, faaliyetinin sona ermesi gibi durumların yaşanması,
İlgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin bitmesi.
Yukarıda belirtilen nedenler dışında işveren tarafından fesih yapılamaz.
Öye yandan işverenin, işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkarması madde kapsamında yer alıyor. Ancak yukarıda belirtilen koşulların dışında sözleşmeyi iptal eden işverene yaptırım uygulanıyor. Geçerli neden olmaksızın sözleşmeyi fesheden işveren, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası veriliyor.
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