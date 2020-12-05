İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı devam ediyor mu? İşten çıkarma yasağı son durum

Çok sayıda çalışan ve işveren tarafından işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs salgının ekonomiye olan etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak adına uygulanan işten çıkarma yasağı son olarak Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılmıştı. Peki, işten çıkarma yasağı devam ediyor mu? İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? İşte detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs salgınında kısa çalışma ödeneği verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanların iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelerin süresi 2 ay daha uzatılmıştı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatılmıştı. Böylece işten çıkarma yasağı 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren 2 ay süreyle daha devam ediyor. Yeni bir uzatılma kararı alınana kadar iş akdinin feshinin kısıtlanması 17 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek.

İlgili fıkralarda, her türlü iş ya da hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, iş ya da hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir nedenle kapanması, faaliyetinin ve işin sona ermesi durumu dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenleniyor.