İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatılacak mı?

Pandemi sürecinde çalışanlar için uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı tekrar uzayacak mı sorusu uzun süredir merak ediliyor. Koronavirüs ile mücadele sürecinde sigortalı çalışanların mağduriyet yaşamaması adına uygulamaya sokulan yasakla alakalı olarak işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek sorusu sık sık gündeme geliyordu. Son olarak Cumhurbaşkanı kararı ile işten çıkarma yasağı ve ücretsiz süresiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Peki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Vatandaşlar tarafından işten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak konusunda yapılan güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı kararı ile işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin sürelerinin uzatıldığı açıklandı. Karar doğrultusunda; pandemi sebebiyle uygulamaya geçilen işten çıkarma yasağı süresi 17 Eylül tarihine kadar uzadı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda milyonlarca çalışanı alakadar eden çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Çalışanlar işten çıkarma yasağı kalktı mı sorusunu sorarken yasak süresi 17 Eylül’e uzatıldı. 2.3 milyon çalışanın faydalandığı kısa çalışma uygulaması ise sektörel ayrım olmadan ağustos ayının sonuna dek uzatıldı. Karara göre; pandemi sebebiyle 30 Haziran da dahil olmak üzere bu tarihe dek kısa çalışma ödeneğine başvurmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneği uygulaması ağustos ayının sonuna dek geçerli oluyor. Yeni başvuru ise alınmıyor. Dolayısıyla daha önce başvurmuş olan işletmeler bu hakkı kullanabiliyor. Nisan ayı itibarıyla kısa çalışma ödeneği uygulamasından yararlanmaya başlamış olan işletmeler, 5 ay süre ile uygulamadan yararlanmış olabiliyor. Nisan sonrası kısa çalışma ödeneği uygulamasına başvurmuş olanlar 5 aylık süreyi tamamlayabiliyor. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?