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İşten çıkarma yasağı son durum 2021... İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağının bitiş tarihi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.12.2020 08:17 | Son Güncelleme

İşten çıkarma yasağı son dakika gelen haberlere göre 2021'e kadar uzatıldı. Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için getirilen 3 aylık işten çıkarma yasağı tekrar uzatıldı. Pandemi döneminde uygulamaya sokulan işten çıkarma yasağı güncel durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor sorusu araştırılıyor. İşte işten çıkarma yasağının bitiş tarihi!

İşten çıkarma yasağı son durum 2021... İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağının bitiş tarihi!

Koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla birlikte, normalleşme öncesi çalışmalar tekrar uzatılmaya başlandı. Bunlardan birisi de işten çıkarma yasağı oldu. Pandemi sürecinde çalışanların mağdur olmaması adına için uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı uzatıldı mı sorusu uzun süredir merak ediliyor. Koronavirüs ile mücadele sürecinde sigortalı çalışanların mağduriyet yaşamaması adına uygulamaya sokulan yasakla alakalı bugün bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, işten çıkarma yasağının bitiş tarihi tekrar güncellendi. Son olarak Cumhurbaşkanı kararı ile işten çıkarma yasağı ile ilgili bir gelişme yaşandı. Peki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşte işten çıkarma yasağı son durum ve 27 Ekim 2020 Resmi Gazete'de yayımlanan işten çıkarma yasağı detayı!

işten çıkarma yasağı uzatıldı mı

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği'nin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de de yayımlandı.
Uzun zamandır devam eden işten çıkarma yasakları 17 Eylül'den sonra iki ay daha uzatılmıştı. Birçok vatandaş işten çıkarma yasağının bitiş tarihi olarak 17 Kasım görüyordu fakat tarih tekrar güncellendi. İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı merak eden vatandaşlara sürenin tekrar 2 ay daha uzatıldığını belirtelim. Vatandaşlar tarafından işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor konusunda yapılan güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı kararı ile işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin sürelerinin uzatıldığı açıklandı.

İşte işten çıkarma yasağının son günü;

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 27 Ekim 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı. İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi 17 Kasım'da değil de 17 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek.

işten çıkarma yasağı uzatıldı mı

RESMİ GAZETE'DE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI KARARI YAYIMLANDI

Koronavirüslü hasta sayısının artması, kısa çalışma ödeneğinin uzatılması ve birçok ödeneğin devam etmesi işten çıkarma yasaklarının da uzatılması beklentisi yaratmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan işten çıkarma yasağı kararı tekrar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, ücretsiz izin desteği ve işten çıkarma yasağı 27 Ekim'den geçerli olmak üzere 2 ay daha uzatıldı. Vatandaşlar ilk olarak 3 aylığına başlayan uygulamanın ne zaman biteceğini konuşmaya başladı. İşten çıkarma yasaklarının bitiş tarihi ile ilgili henüz net bir durum yok. Yetkililer yasağın ne zamana kadar süreceğini açıklamadı fakat, kısa çalışma ödeneği ile paralel olarak işten çıkarma yasağı süresinin de uzatılacağı düşünülüyor.

İşte 27 Ekim 2020 Resmi Gazete'de yayınlanan o karar;

–– Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3134)

–– 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/11/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3135)

işten çıkarma yasağı uzatıldı mı

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI TEKRAR UZATILIR MI?

Koronavirüs vaka sayılarının son günlerde hızlıca artış göstermesi, yaz sezonunun yavaş yavaş çekilmesi ile bazı uzmanlar vaka sayısının artacağını düşünüyor. Soğuk havaların yaklaşması ve normalleşme çalışmalarının hızla devam etmesi ile koronavirüslu bulaş sayısında artış görülebilir. Bu artışlarla kısa çalışma ödeneği gibi Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın öncülük yaptığı ödenekler devam edebilir. Bu çalışmalar kapsamında ilk olarak 3 aylığına uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı da tekrar uzayabilir. İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı sorusuna net olarak 27 Ekim tarihi itibari ile iki ay daha uzatıldığını belirtelim fakat işten çıkarma yasağı uzatılacak mı sorusuna maalesef net yanıt veremiyoruz. İşten çıkarma yasakları son dakika açıklamaları geldiğinde, yetkililerin verdiği bilgiler haberlerimizde yer almaya devam edecektir.

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