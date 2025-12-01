FİNANS

İşten çıkartılanlar için kritik bilgi! "Tüm maaşı faiziyle ödenecek"

Cinsel saldırı suçundan aldığı mahkumiyet gerekçesiyle işten çıkarılan dağıtım görevlisi, 7 yıl sonra işe iade edildi ancak tazminat talebi yargıdan döndü. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, kanunsuz şekilde işten çıkarılma konusunda işçinin hakları hakkında çok kritik bilgiler verdi. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Bir kamu kurumunda dağıtım görevlisi olarak çalışan kişinin, 2016 yılında “cinsel saldırı” suçundan aldığı mahkûmiyet suçu nedeniyle işten çıkarılması konusu mahkemeye taşındı. Mahkeme, söz konusu disiplin yaptırımının yalnızca kanunla düzenlenebileceği gerekçesiyle işlemi hukuka aykırı buldu ve çalışanın işe iadesine karar verdi.

KARAR DANIŞTAY'A TAŞINDI!

TGRT'nin haberine göre; İşe iadesi yapılan çalışanın 7 yıl boyunca işinden mahrum kalması, özlük hakları ve maaşından mahrum kalması nedeniyle tazminat talebi oldu. Karakaş, konuyu yargıya taşıyan işçinin talebinin İdare Mahkemesi tarafından reddedildiğini söyledi. Karakaş, "Çalışanın avukatları kararı Danıştay’a taşıdı. Danıştay 12. Daire (27 Kasım 2025 tarihli) kararında: Anayasa hükmü ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca, hukuka aykırılığı yargı kararıyla tespit edilerek iptal edilen işlem nedeniyle, iptal kararı sonrasında talep edilen, davacının yoksun kaldığı parasal haklarının, yasal faiziyle birlikte tazmini gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesince verilen kararda hukuka uygunluk bulunmadığından kanun yararına bozulması gerekmektedir…” hükümlerine yer verildi" dedi.

"ÇALIŞANIN O TARİHTEN İTİBAREN ALAMADIĞI TÜM MAAŞ VE MALİ HAKLAR FAİZİYLE ÖDENECEK"

Kararı özetleyen Karakaş, "Bir işlem mahkemece iptal edildiyse, o işlem geçersizdir. Bu yüzden çalışanın o tarihten itibaren alamadığı tüm maaş ve mali hakları faiziyle ödenecek. Mahkeme “muhtemel zarar” diyerek reddedemez. İdare “ağır kusur” arayamaz" diyerek çalışanın haklarını açıkladı.

"ÇALIŞAN ESKİ HAKLARINA KAVUŞUR"

Kararın en çarpıcı neticelerini vurgulayan Karakaş, "İptal kararı geriye yürür, işlemi yok sayar. Çalışan hiç işten çıkarılmamış gibi eski haklarına kavuşur. İdare, kendi hukuksuz işleminden doğan zararı ödemek zorundadır" dedi.

Karakaş, Yasal dayanaktan yoksun alt düzenlemelerle işten çıkarmaların kurumu zor durumda bırakacağını, işten çıkarma ve disiplin cezalarının düzenlediği alt mevzuatın mutlaka yasal dayanağının olmasının elzem olduğunu vurguladı.

İsa Karakaş, "Bu kararda Danıştay çok net bir çizgi çekti: “Bir işlem iptal edildiyse, çalışanın kaybettiği her kuruş faiziyle geri ödenir. Başka yolu yoktur!” Bu karar sadece bir davacı çalışanını değil, ülkemizde hukuksuz şekilde işinden edilen herkesin elini güçlendiriyor" dedi.

