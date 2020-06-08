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'İstihdam kalkanı paketi, mobilya sektörüne can suyu olacak'

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.06.2020 17:51 | Son Güncelleme

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, açıklanan istihdam kalkanı paketinin pandemi sonrası yeni normalleşme sürecinde mobilya sektörü adına da can suyu olacağını belirtti.

'İstihdam kalkanı paketi, mobilya sektörüne can suyu olacak'

MOSDER'den yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Twitter hesabından, Merkez Bankası tarafından başlatılan yatırım taahhütlü avans kredisi uygulamasına ilişkin paylaşımda bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOSDER Başkanı Balcı,açıklanan istihdam kalkanı paketinin, pandemi sonrası yeni normalleşme sürecinde mobilya sektörü adına da can suyu olacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin mobilya sektörüne de yansımaya devam ettiğini aktaran Balcı, "İhracatın en yoğun olduğu sektörlerin başında gelen mobilya sektöründe üretimi ve istihdamı korumak adına devletimizle ve milletimizle tek yürek olarak bizler de elimizi taşın altına koyuyoruz." ifadesini kullandı.

'İSTİHDAMDA KALICILIĞI KORUMAYA YÖNELİK STRATEJİLER GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Mustafa Balcı, mobilya sanayisinin; 500 bin kişiye iş sağladığını, dış ticaret fazlası veren ve ekonomiye katkı açısından da Türkiye'nin bel kemiği olan sektörlerin başında geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Mart ayından itibaren ihracat rakamlarının düştüğü ve iç pazarın da olumsuz etkilendiği bu süreçte, diğer sektörlerle birlikte mobilya sektörü de yara aldı. Millet olarak salgın boyunca zor günlerden geçtik ancak artık her şeyin yavaş yavaş yeniden normalleşmeye başladığı bir dönemdeyiz. Mobilyacılar, üretimlerine hız kesmeden devam ediyor. Tüm mağazalar yeniden hizmete açıldı ve personelimiz de görevinin başında. Lojistik olarak da ülke sınırları içinde sorun yaşamıyoruz ve Türkiye'nin her noktasına mobilya ulaştırabiliyoruz.

Kısa çalışma ödeneği ile başlayan istihdamı koruma sürecinde yeni açıklanan paketler de sektörümüz adına oldukça sevindiricidir. Bizler mobilya sektörünün tedarikçileri, üreticileri, satıcıları ve lojistik kanalları olarak çok büyük bir aileyiz. Yeni normalleşme sürecinde devletimizin destekleriyle birlikte istihdamda kalıcılığı korumaya yönelik de stratejiler geliştirmeye devam ediyoruz."

KAYNAK:AA


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