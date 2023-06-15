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İşveren refah payı artışına karşı! Asgari ücrete zamda gündem yaratacak açıklama: İTO Başkanı 6 aylık enflasyon rakamlarını işaret etti

15.06.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 2023 Temmuz zammı öncesinde enflasyon ve refah payı artışı yapılacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı süreci devam ederken İTO Başkanı Şekip Avdagiç’ten gündem olacak bir açıklama geldi. Yeni asgari ücret zammı için İTO Başkanı, refah payı artışı yapılmasını istemediklerini, 6 aylık enflasyon kadar artış yapılması gerektiğini ifade etti.

İşveren refah payı artışına karşı! Asgari ücrete zamda gündem yaratacak açıklama: İTO Başkanı 6 aylık enflasyon rakamlarını işaret etti

Milyonlarca asgari ücretli çalışan 2023 asgari ücret zammı için toplantı sürecinin sonunda çıkacak kararı bekliyor. 19 Haziran’da ikinci kez toplanarak 26 Haziran’a kadar brüt net asgari ücret rakamını belirlemesi beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun masasında beklenen yüzde 20’lik 6 aylık enflasyon tahmini oranına ilaveten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği refah payı artış oranı bulunuyor. Buna göre asgari ücrete 30-35 oranında zam yapılarak 10-12 bin TL aralığına çekilebileceği ihtimali en güçlü formül olarak dile getiriliyor.

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İTO’DAN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Maaş zammı öncesinde işveren kesiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. NTV yayınında konuya ilişkin konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, asgari ücrette 6 aylık enflasyon kadar artış yapılması gerektiğini söyledi.
Şekip Avdagiç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteriyoruz. Milli paramızda Türk Lirası. Kendi paramız var, kendi skalamız var, kendi endekslerimiz var. Bunların dikkate alınarak bir güncelleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Asgari ücrete ile ilgili yapılan çalışma bir ara düzenlemedir. Ara düzenlemeler biliyorsunuz yılbaşından yılbaşına yapılıyor. Dolayısıyla bu ara düzenlemede 5 yıllık veriler var. 6’ıncı ayla ilgili TÜFE öngörüsü bellidir. Bu da 5 aylık veriye eklenerek 6 aylık tüfe kadar bir artış olmasının hem şirketler açısından hem de ücretliler açısından makul olacağını düşünüyorum. Asgari ücret sadece asgari ücret alan kişiye verilen bir ücret artışı değildir. Basamak etkisiyle tüm ücretlilere bu oran veya bu orana yakın şirketler artış yapmak durumundadır. Mutlaka gelir vergisi dilimlerinin de bu artış dikkate alınarak güncellenmesi ve son birkaç senedir gelir vergisi dilimlerindeki kaybın da önlenmesini sağlayacak adımların atılması çok önemli.”

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MEVCUT DURUMDA İŞVEREN MALİYETİ 11.759 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10.008 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8.506,80 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11.759,40 lira. Bunun 10.008 lirasını brüt asgari ücret, 1.551,24 lirasını sosyal güvenlik primi, 200,16 lirasını işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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VERGİ DİLİMLERİNE DÜZENLEME

Asgari ücretin artmasıyla birlikte, bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak. Kısacası maaşını asgari ücretten yüksek alanların da hem maaşları yükselecek hem de brüt maaşları üzerindeki vergi dışı kalan tutarın artmasıyla kazanç artacak. Bu düzenlemeyi Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştirecek.


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